Lüks devinden logosunu taklit eden çay zincirine büyük darbe - Son Dakika
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Lüks devinden logosunu taklit eden çay zincirine büyük darbe

Lüks devinden logosunu taklit eden çay zincirine büyük darbe
07.07.2026 00:46
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Fransız lüks moda devi Louis Vuitton, Çinli ünlü çay zinciri Molly Tea’ye karşı yürüttüğü logo savaşını kazandı. Çin mahkemesi, çay zincirinin Louis Vuitton’un dünyaca ünlü "dört yapraklı çiçek" figürünü taklit ederek telif ihlali yaptığına hükmetti. Kararla birlikte markaya yaklaşık 1,5 milyon dolar ceza kesilirken, logonun kullanımı yasaklandı ve 6 sosyal medya platformunda resmi özür zorunluluğu getirildi.

Dünyanın en değerli lüks moda markalarından biri olan Fransız devi Louis Vuitton (LV), Çinli popüler çay zinciri Molly Tea’ye karşı başlattığı "logo savaşı"ndan zaferle ayrıldı. Mahkeme, çay zincirinin ikonik amblemi taklit ettiğine hükmederek firmayı 1,5 milyon dolarlık rekor bir tazminata mahkûm etti.

"DÖRT YAPRAKLI ÇİÇEK" YASA DIŞI KOPYALANDI

Küresel lüks tüketimin öncüsü Louis Vuitton, fikri mülkiyet haklarını koruma konusundaki agresif tavrını bu kez Çin’deki dev bir çay zincirine karşı sergiledi. Çin’in Jiangsu eyaletindeki Suzhou Orta Halk Mahkemesi, Shenzhen merkezli Molly Tea firmasının, dünyaca ünlü Fransız markasının tescilli "dört yapraklı çiçek" monogram amblemini yasa dışı şekilde kopyaladığına karar verdi. Bu telif ihlali kararı, Çin genelinde ve uluslararası iş dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

MİLYONLUK FATURA 

Mahkemenin haziran ayının son günlerinde açıkladığı bağlayıcı kararla birlikte, Molly Tea ve tüm franchise şubelerinin bu logoyu ticari faaliyetlerinde kullanması kalıcı olarak yasaklandı. Adli süreç sonunda çay zincirinin 10 milyon yuan ekonomik tazminat ve 300 bin yuan yasal giderler olmak üzere toplam 10,3 milyon yuan (Yaklaşık 1,5 milyon dolar) ödemesine kara verildi. 

DİJİTAL ALANDA ÖZÜR ZORUNLULUĞU

Tazminatın yanı sıra çay devi; Weibo, WeChat, RedNote (Xiaohongshu) ve Douyin başta olmak üzere Çin'in en büyük altı sosyal medya platformunda ve kurumsal web sitesinde kamuoyundan resmi olarak özür dilediğini beyan eden bir metin yayımlamak zorunda bırakıldı. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin raporları da şirketin daha önce yaptığı çiçek motifli marka başvurularının reddedildiğini, sadece "Molly Tea" isminin tescil edilebildiğini gösterdi.

MİLLİYETÇİLİK DALGASINI TETİKLEDİ

Mahkemenin yerel üretici aleyhine verdiği bu karar, Çin’in popüler mikroblog sitesi Weibo’da adeta bir dijital savaşa dönüştü. Olayla ilgili açılan etiketler kısa sürede 400 milyon barajını aşarken, on binlerce Çinli kullanıcı yerel markanın arkasında durdu.

Pek çok kullanıcı, Louis Vuitton’un tescillediği geometrik desenlerin aslında asırlardır geleneksel Çin mimarisinde ve tekstilinde yer alan kadim motifler olduğunu savundu. Weibo’da binlerce beğeni alan bir yorum, ülkede oluşan tepkiyi şu sözlerle özetledi:

"Bu kadarı gerçekten fazla! Bahsi geçen tasarım zaten bizim bin yıllık öz kültürümüzün bir parçası. Tek sorun, atalarımızın zamanında modern dünyaya uygun bir patent başvurusu yapmamış olmasıdır. Batılı markalar bizim kültürümüzü sahiplenip bir de ticari olarak bizi suçluyorlar."

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Son Dakika Çin Lüks devinden logosunu taklit eden çay zincirine büyük darbe - Son Dakika

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