Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu - Son Dakika
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Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu

14.06.2026 19:42
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Bartın'ın Kapısuyu Plajı'nda sahile vuran mühimmat yüklü askeri İHA, bölgede büyük paniğe neden oldu. Rusya-Ukrayna savaşında düşerek Karadeniz'de sürüklendiği tahmin edilen araç yüzünden plaj tamamen boşaltılırken, jandarma ekipleri mühimmatı kontrollü şekilde imha etmek için harekete geçti.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yer alan Kapısuyu Plajı'na mühimmat yüklenebilen insansız hava aracı (İHA) vurdu.

MÜHİMMAT YÜKLÜ

Kastamonu sınırında yer alan plaj boşaltılırken, jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı. İHA’da mühimmat bulunduğu öğrenilirken, uzman ekipler tarafından mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi.

MENŞEİ BİLİNMİYOR

Menşei bilinmese de insansız hava aracının, Ukrayna- Rusya savaşında denize düşen silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) olduğu tahmin ediliyor. 

Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu
Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu
Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu
Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu
Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Karadeniz, Kastamonu, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Bartın, Rusya, Dünya, SİHA, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cenk Cenk:
    Sınırlar delik deşik bu ilk değil.. 0 0 Yanıtla
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