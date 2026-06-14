Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yer alan Kapısuyu Plajı'na mühimmat yüklenebilen insansız hava aracı (İHA) vurdu.
Kastamonu sınırında yer alan plaj boşaltılırken, jandarma ekipleri çevrede yoğun güvenlik tedbirleri aldı. İHA’da mühimmat bulunduğu öğrenilirken, uzman ekipler tarafından mühimmatın kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi.
Menşei bilinmese de insansız hava aracının, Ukrayna- Rusya savaşında denize düşen silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) olduğu tahmin ediliyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu - Son Dakika
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