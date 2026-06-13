Barfiks çekerken düşen genç dereye kapıldı: Boğuldu

Tortum ilçesinde arkadaşlarıyla piknik yapan 24 yaşındaki Kasım Tan, köprü üzerinde barfiks çekmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek dereye düştü. Akıntıya kapılan genç, yapılan arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu.

KÖPRÜDE DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, saat 12.15 sıralarında Tortum ilçesine bağlı Esendurak Mahallesi Kaledibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Kasım Tan, dere üzerindeki köprüde barfiks çekmeye çalıştı.

Bu sırada eli kayan genç, köprünün altından geçen dereye düştü. Kuvvetli akıntıya kapılan Tan, kısa sürede gözden kayboldu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dere yatağı boyunca kapsamlı bir arama çalışması yürüten ekipler, akıntıya kapılan Kasım Tan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kasım Tan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.