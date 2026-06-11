Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı - Son Dakika
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Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

11.06.2026 14:54
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Norveçli yıldız Erling Haaland, A Milli Takım'ın Dünya Kupası forması için "Çok güzelmiş, üst düzey gözüküyor" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü golcünün yorumu dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın yeni formaları dikkat çekmeye devam ediyor. Ay-yıldızlı ekibin formaları bu kez Norveç'in dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland'ın yorumuyla gündeme geldi.

"ÇOK GÜZELMİŞ"

A Milli Takım formasını inceleyen Haaland, tasarımı oldukça beğendiğini belirtti. Norveçli yıldız, formayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çok güzelmiş, üst düzey gözüküyor" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN YORUM

Manchester City forması giyen ve dünyanın en önemli golcüleri arasında gösterilen Haaland'ın sözleri kısa sürede ilgi gördü. Dünya Kupası öncesinde gelen bu övgü, Türk futbolseverleri de memnun etti.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDA

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, uzun yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

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Son Dakika Spor Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı - Son Dakika

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