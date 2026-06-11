TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

Popüler sosyal medya platformu TikTok’ta her geçen gün büyüyen "canlı yayın açarak hediye toplama" çılgınlığı, dudak uçuklatan kazanç iddialarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak bir kadın TikTok yayıncısının, platform üzerinden sadece 35 gün gibi kısa bir süre içinde elde ettiği geliri ilan ettiği videosu internette viral oldu.

1 AYDA 100 BİN LİRANIN ÜZERİNDE KAZANÇ

Çektiği videoda, sadece bir ayı biraz aşkın bir sürede 100 bin liranın üzerinde bir kazanç sağladığını ifade eden genç kadın, bu iddiasını kanıtlamak için kazandığı paraları bankamatikten nakit olarak çekti. Çektiği destelerce parayı evine getirerek kamera karşısında sergileyen yayıncı, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

HIRSIZLARAMESAJ GÖNDERDİ

Paraları evindeki bir masanın üzerine dizerek video çeken genç kadın, paraların çalınmasından korkan ya da kendisini eleştiren takipçilerine karşı önlemini aldığını belirtti. Sosyal medyadan gelebilecek olası güvenlik tehditlerine değinen yayıncı, "Hırsızlar sevinmesin paraları evime koymuyorum" diyerek paraları sadece video amaçlı getirdiğini ve evde tutmayacağını ifade etti.

"ENAYİLER SAĞ OLSUN"

Kısa sürede platform sınırlarını aşarak X (Twitter) ve Instagram gibi diğer mecralarda da en çok konuşulanlar arasına giren görüntü, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Canlı yayınlarda yayıncılara "hediye" adı altında para gönderen kullanıcıları eleştiren binlerce kişi, videonun altına "Enayiler sağ olsun" şeklinde yorumlar yazarak tepkilerini dile getirdi.