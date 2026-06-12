Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı - Son Dakika
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Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı

Abdülkerim\'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı
12.06.2026 11:12
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası heyecanı öncesinde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Milli formayla verdiği pozu "Bismillahirrahmanirrahim" notuyla paylaşan yıldız futbolcu, taraftarların beğenisini topladı.

A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası heyecanı sürerken yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Milli futbolcu, üzerinde Türkiye forması bulunan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM" NOTUNU EKLEDİ

Paylaşımına "Bismillahirrahmanirrahim" notunu ekleyen Bardakcı'nın gönderisi kısa sürede ilgi gördü. Milli futbolcunun paylaşımı, Dünya Kupası öncesinde taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı

A MİLLİ TAKIM TARAFTARLARINDAN YOĞUN İLGİ

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki mücadelesi öncesinde gelen paylaşım, milli takım taraftarlarının da dikkatini çekti. Abdülkerim Bardakcı'nın paylaşımı, A Milli Takım'a destek mesajı olarak yorumlandı.

Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı

A Milli Futbol Takımı, Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası, Milli Takım, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Taner İwhdid Taner İwhdid:
    vay be bu çocuk da ne yapıyo artık her şeye dini not düşüyo bu mu futbolcu olmak ya ben zamanımda böyle şeyler yoktu ama iyi bari takımını destekliyo çocuk fakat biraz da spor konuşsunlar dedim 15 1 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Bu arap tohumlarindan bir boh olmaz 14 0 Yanıtla
  • Mustafa D.d. Mustafa D.d.:
    Bardakcı'nın paylaşımı takıma moral veriyor, böyle duruşlar önemli. Umarız sahada da aynı kararlılık gösterir. 1 11 Yanıtla
  • Levent Alkan Levent Alkan:
    çok güzel da umarım hepimiz iyi oynarız bu dünya kupasında 0 10 Yanıtla
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