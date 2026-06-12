A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası heyecanı sürerken yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Milli futbolcu, üzerinde Türkiye forması bulunan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımına "Bismillahirrahmanirrahim" notunu ekleyen Bardakcı'nın gönderisi kısa sürede ilgi gördü. Milli futbolcunun paylaşımı, Dünya Kupası öncesinde taraftarlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki mücadelesi öncesinde gelen paylaşım, milli takım taraftarlarının da dikkatini çekti. Abdülkerim Bardakcı'nın paylaşımı, A Milli Takım'a destek mesajı olarak yorumlandı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Abdülkerim'in Dünya Kupası paylaşımına düştüğü not büyük beğeni aldı - Son Dakika
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