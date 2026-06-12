Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

12.06.2026 08:12
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILIYOR

Operasyon kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belediye binasında arama ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Silivri Belediyesi'ne

BORA BALCIOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Silivri’de doğdu. Öğrenim hayatını “Yerel Yönetimler” bölümünden mezun olarak tamamladı. Gençlik yıllarında aktif bir spor hayatı sürdürerek, Silivrispor, Gazitepespor, Seymenspor ve Alibeyspor futbol takımlarında oynadı. Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra da spordan kopmayarak Silivrispor ve Alibeyspor'da yönetim kurulu üyeliği ve Silivri Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Doğup büyüdüğü Silivri’nin Sivil toplum kuruluşlarında da önemli görevler üstlenerek, Silivri Atatürkçü Düşünce Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği, Silivri Çevre Derneği Üyeliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Silivri Şubesi gibi bir çok STK’da görev aldı.

Aktif siyaset hayatına ise 2008 Yılında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak başladı. 2009 Yılında Silivri Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesinin ardından, Encümen Üyeliği, İmar, Denetim, Plan ve Bütçe İhtisas Komisyonlarında görev aldı. 2014 Seçimleri ile birlikte bir kez daha Silivri Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2014 Yılı itibariyle Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi ve Silivri’de CHP Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ise Tarım ve Hayvancılık; Deprem ve Doğal Afet İhtisas Komisyonlarında görev aldı. Bora Balcıoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram Kaya Bayram Kaya:
    Aha yine size ekmek çıktı şeyhedebali selamı karagülle 0 0 Yanıtla
  • Yeliz Dirier Yeliz Dirier:
    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 0 0 Yanıtla
    Bayram Kaya Bayram Kaya:
    Çok yerden ateş ?? yanıyor ama duman çıkmıyor buna ne diyeceksiniz 0 0
  • Yahya Akdağ Yahya Akdağ:
    silivri de de mi bu işler dönüyo sen bunu nereden bileceksin ki böyle haberler çıkıncaya kadar halk ne bilsin 0 0 Yanıtla
  • Berker Ince Berker Ince:
    böyle şeyler olunca insanın içi sıkılıyo tabii ama adalet eğer varsa herkes eşit şekilde sorumlu tutulmalı yüksek makamda olsa da olmaması da değişmez 0 0 Yanıtla
  • Cem Tasti Cem Tasti:
    ya bu da nerden çıktı böyle birden operasyon falan ama merak ettim ne olmuş da böyle bir şey yapıldı acaba vatandaş olarak biz de bilmek isteriz ya neyse bakalım detaylar çıkınca ne diyor 0 0 Yanıtla
    Bayram Kaya Bayram Kaya:
    Kardeş detay ne olacakki detay Silivri 0 0
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SON DAKİKA: Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında - Son Dakika
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