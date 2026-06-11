Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali - Son Dakika
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Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali

Nureddin Nebati\'den İbrahim Tatlıses\'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
11.06.2026 14:03
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Geçirdiği ameliyatın ardından fizik tedavi sürecine devam eden İbrahim Tatlıses'i AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati hastanede ziyaret etti. Tatlıses'in ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı paylaşılırken, ünlü sanatçının son hali dikkat çekti.

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz nisan ayında yaşadığı enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu. Tedavisinin ardından 22 Nisan'da taburcu edilen sanatçı, son dönemde yeniden hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. 

Fizik tedavi süreci için yeniden hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'i eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ziyaret etti.

Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali

"ACİL BİR DURUM YOK" DEMİŞTİ

Hakkındaki iddiaların ardından açıklama yapan Tatlıses, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek fizik tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Ünlü sanatçı paylaşımında, "Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım" ifadelerini kullanmıştı.

Tatlıses ayrıca, bazı haberlerde yer aldığı gibi acil bir durum nedeniyle hastaneye kaldırılmadığını vurgulamıştı.

Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali

NUREDDİN NEBATİ'DEN HASTANE ZİYARETİ

Fizik tedavi süreci devam eden İbrahim Tatlıses'i AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ziyaret etti. Hastanede gerçekleşen ziyarete ait kareyi paylaşan Tatlıses, Nebati'ye teşekkür etti.

TATLISES'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sanatçı paylaşımında, "Sevgili Urfalı Bakanım Sayın Nureddin Nebati'ye kıymetli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Paylaşılan fotoğraf kısa sürede dikkat çekerken, Tatlıses'in fizik tedavi sürecindeki son görüntüsü de ortaya çıkmış oldu.

Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali

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Son Dakika Güncel Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali - Son Dakika

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