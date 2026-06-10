Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı 18 yaşındaki Amara Diouf ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Amara Diouf, sarı-lacivertli kulübe transferi için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi. Haberde, daha önce tarafların 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ifade edilirken, Senegalli genç yıldız adayının İstanbul'a gelişi transferde mutlu sona ulaşıldığını gözler önüne serdi.
Uzun süren sakatlığını geride bırakan ve yeniden sahalara dönen 18 yaşındaki Diouf, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atacak.
Son Dakika › Spor › Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?