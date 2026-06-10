Fenerbahçe'den Real Madridli yıldıza teklif hazırlığı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Real Madridli yıldıza teklif hazırlığı

Fenerbahçe\'den Real Madridli yıldıza teklif hazırlığı
10.06.2026 18:50
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Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, transferleri üst üste bitirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacak. Diaz, on numara ve sağ kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.

Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında sürpriz bir isim gündeme geldi. 

BRAHIM DIAZ RADARA GİRDİ

İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen ve takımdan ayrılması beklenen Brahim Diaz'ın sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu iddia edildi. İddialara göre sarı-lacivertliler, Diaz için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak.

REAL MADRID'DEKİ DURUMU

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Brahim Diaz'ın kariyerine ilişkin kararını henüz netleştirmediği belirtilirken, oyuncunun Real Madrid'deki geleceğini değerlendirdiği ifade edildi. Bazı kaynaklar Faslı yıldızın İspanyol ekibinde kalmaya sıcak baksa da forma şansının az olabileceği gerekçesiyle ayrılığının yüksek ihtimal olduğu ifade edildi. 

KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Manchester City altyapısından yetişen Brahim Diaz, kariyerinde Milan ve Real Madrid formaları giydi. Çok yönlü hücum oyuncusu olan ve 10 numara ile sağ kanatta görev yapan yıldız futbolcu, son yıllarda İspanyol devinin önemli rotasyon parçalarından biri haline geldi. Real Madrid kariyerinde 100'ün üzerinde maça çıkan Diaz, 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi. 

Aziz Yıldırım, Real Madrid, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Real Madridli yıldıza teklif hazırlığı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cenk Demiray Cenk Demiray:
    Fenerbahçe ödemelerine para bulsun da önce. 0 0 Yanıtla
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