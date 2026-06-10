İhraçları açıklayan CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'e yakın 9 kişinin parti üyeliklerinin askıya alındığını ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Sarı, parti içindeki sürecin devam ettiğini belirtti.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN DURUMU DAHA SONRA DEĞERLENDİRİLECEK"

Özgür Özel hakkında herhangi bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı sorulan Sarı, bu konuda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Sarı, Özel ile ilgili değerlendirmelerin ilerleyen dönemde yapılacağını ifade etti.

CHP'den ihracı istenen isimler şu şekilde:

"Sarı, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut."