Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama...

11.06.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece’de çöp konteynerinin yanında ekmek yerken görüntülenen ve vatandaşların duygularını sömürdüğü iddia edilen bir kadın, kendisini çeken yerel televizyon muhabirleriyle gerginlik yaşadı. Muhabirlerin "İhtiyacın varsa kaymakamlığa bildirelim" teklifine kadının "Çekmeyin, gider misiniz" diyerek tepki gösterdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde sokak ortasında yaşanan bir olay "duygu sömürüsü" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İlçe genelinde bir kadının, çevredekilerin dikkatini çekmek amacıyla çöp konteynerinin hemen yanına oturarak ekmek yediği anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların kadının bu durumunu "duygu sömürüsü" olarak nitelendirmesi ve ihbarda bulunması üzerine, bölgede görev yapan yerel basın mensupları duruma müdahale etti.

GÖRÜNTÜLENİNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşların iyi niyetini ve yardımseverlik duygularını suistimal ettiği öne sürülen kadın, kendisini takip eden ve kayıt altına alan muhabirleri fark edince bir anda öfkelendi. Bölgede yayın yapan KüçükçekmeceTV muhabirlerinin mikrofon uzattığı kadın, ısrarla kendisinin görüntülenmemesini isteyerek basın mensuplarına tepki gösterdi. Görüntülenmek istemediğini belirten kadın, "Çekmeyin, gider misiniz?" diyerek tepkisini sürdürdü.

MUHABİRLERDEN "KAYMAKAMLIĞA BİLDİRELİM" TEKLİFİ

Çöp konteynerinin yanında yaşanan gergin dakikalarda muhabirler, kadının sergilediği tavra ve içinde bulunduğu iddia edilen duruma karşı şu ifadelerle karşılık verdi: "İnsanların duygusunu sömürüyorsun ama. Eğer gerçekten bir ihtiyacın varsa, durumunu kaymakamlığa bildirelim, yetkililer sana resmi yollardan yardımcı olsunlar."

GERGİNLİK ANLARI KAMERADA

Yapılan bu resmi yardım ve bildirim teklifine rağmen geri adım atmayan ve kameraların kapatılmasını talep eden kadın ile basın mensupları arasındaki gerilim anbean kayıt altına alındı. Çöp konteynerinin yanı başında yaşanan bu tartışma ve kadının muhabirleri uzaklaştırmaya çalıştığı o anlar, sokaktaki yardım istismarı iddialarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Küçükçekmece, İstanbul, Üç Kuruş, Güncel, Ekmek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • levent ayar levent ayar:
    EMİÖNÜ HER ÇÖP BAŞIN DA AYLECE PARSELLEMİŞLER TÜRİSTLER BAKIYOR BELEDİYE MÜNİBÜSTE BEKLİYOR SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA 3 0 Yanıtla
  • yusuf cihan yusuf cihan:
    Heryerde varlar. Yetkililer neden müsade ediyor yada görevini yapmıyor? 1 0 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Algı yaratmaya çalışılıyor. 1 0 Yanıtla
  • Desperado null Desperado null:
    rambonun kadin versiyonunu 0 0 Yanıtla
  • Adem Yurttas Adem Yurttas:
    Tabıkı algı fırınlarda askıda ekmek diye bişey var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Ozan Güven’e Zafer Algöz’den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim
Uçak indi Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul’da Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da
OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Tarih yazdığı Eyüpspor’dan gönderilmişti 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu
İhraçları açıklayan CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak İhraçları açıklayan CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Özgür Özel ile ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak
Fenerbahçe’den Real Madridli yıldıza teklif hazırlığı Fenerbahçe'den Real Madridli yıldıza teklif hazırlığı
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

15:42
Aykut Kocaman’ın raporu sızdı Takımdan gönderilecek isimler bomba
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba
15:32
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:04
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
14:54
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı
14:01
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
13:20
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 15:49:27. #7.13#
SON DAKİKA: Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.