OnlyFans üzerinden paylaştıkları cinsel içerikli görüntüler karşılığında gelir elde ettikleri öne sürülen sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.
Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu 27 isim hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin çeşitli suçlamalar kapsamında 10'ar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.
Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre, ‘suçtan gelir elde etme’ ve ‘kara para aklama’ suçuna iştirak ettiği iddia edilen bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.
O isimler ve el konulan mal varlıkları şu şekilde:
1- Azranur Ay Vandan
2- Ebru Arman
3- Burçin Erol
4- Serpil Cansız
5- Yağmur Şimşek
6- Öznur Güven
7- Cansu Bade Taş
8- Kübra Yurdakul
9- Ceyda Ersoy
10- Dilber Doğan
11- Nisanur Kavak
12- Zeynep Alkan
13- Kubilay Meriç Aydemir
14- Zahide Güven
Son Dakika › Sosyal Medya › OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu - Son Dakika
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