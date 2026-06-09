Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı

Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı
09.06.2026 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yürütülen hakaret soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yıldırım'ın sosyal medya hesabı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda kapatıldı.

Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı bulunduğu iddialarıyla anılan sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yürütülen "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" soruşturması devam ediyor.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Dün,  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Yıldırım hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Dosyayı inceleyen Sulh Ceza Hakimliği, Bircan Yıldırım'ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve belirli aralıklarla imza vermesine yönelik adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

KAPATMA KARARI

Öte yandan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Yıldırım’ın sosyal medya hesabı hakkında kapatma kararı alındı. Karar, ilgili erişim sağlayıcıya tebliğ edilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderildi.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Ankara, Gündem, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keskin Belediye Başkanı Cönger’e, “rüşvet“ soruşturması kapsamında hapis cezası Keskin Belediye Başkanı Cönger'e, "rüşvet" soruşturması kapsamında hapis cezası
Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı Eşini sokak ortasında bıçakla katleden şüpheli tutuklandı
Dünya Kupası öncesi tarihi skandal Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar Dünya Kupası öncesi tarihi skandal! Milli Takımı narkotik köpekleriyle aradılar
Marmara Adası’nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu Marmara Adası'nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu
Trump’a soğuk duş NBA tarihinde bir ilk yaşandı Trump'a soğuk duş! NBA tarihinde bir ilk yaşandı

23:42
Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman’ın ekibi netlik kazanıyor
Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman'ın ekibi netlik kazanıyor
22:28
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geliyor
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor
22:07
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
22:01
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
21:09
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 00:05:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Bircan Yıldırım’ın sosyal medya hesabı için kapatma kararı alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.