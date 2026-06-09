Mahkemenin CHP kurultayına yönelik verdiği mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan medya kuruluşlarına kötü haber geldi. Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde televizyon, gazete ve sosyal medya sayfalarıyla yaptığı reklam anlaşmalarını iptal ettiği iddia edildi.
Son Dakika › Kemal Kılıçdaroğlu › İddia: Kılıçdaroğlu, Özel döneminde medya kuruluşlarıyla yapılan reklam anlaşmalarını iptal etti - Son Dakika
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