Dünya Kupası Yayın Frekansları Açıklandı - Son Dakika
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Dünya Kupası Yayın Frekansları Açıklandı

09.06.2026 22:47
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TRT, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın frekans bilgilerini duyurdu. Maçlar TRT 1 ve TRT Spor'da.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçları yayımlayacak TRT, frekans bilgileriyle ilgili duyuru yaptı.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Kaynak: AA

Teknoloji, TRT Spor, Etkinlik, Futbol, Medya, Dünya, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası Yayın Frekansları Açıklandı - Son Dakika

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