İzmir Bayraklı\'da Yangın

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bayraklı ilçesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler ve gökyüzüne yükselen yoğun dumanlar, Anadolu Caddesi ile Bahçelievler Katlı Pazaryeri civarından da net bir şekilde görüldü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin alevlere yönelik hızlı müdahalesi başlarken, yangının yerleşim yerlerine uzak bir noktada olduğu ve çevre binalar için şu an itibarıyla herhangi bir tehlike arz etmediği öğrenildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları istiyor. - İZMİR