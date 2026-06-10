Zonguldak'ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

10.06.2026 01:14
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Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil, taklalar atarak orta refüjü aştı ve karşı şeritteki araçlara çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve adeta demir yığınına dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan 19 yaşındaki genç sürücü, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Zonguldak, akşam saatlerinde tünel çıkışında meydana gelen dehşet verici bir trafik kazasıyla sarsıldı. Merkez Karaelmas Mahallesi mevkisindeki Teoman Duralı Tünelleri çıkışında yaşanan olayda, direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil adeta hurdaya döndü, 19 yaşındaki sürücü ise yaşam savaşı veriyor.

PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLE ÇARPTI 

Edinilen bilgilere göre; 19 yaşındaki S.S. idaresindeki 67 ABP 922 plakalı otomobil, tünel çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, hızla savrularak taklalar atmaya başladı. Metrelerce sürüklenen otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve o sırada yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarparak ancak durabildi.

CAN PAZARI YAŞANDI: YOLA SAVRULAN SÜRÜCÜNÜN DURUMU KRİTİK 

Korkunç kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye adeta ekipler yağdı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle araçtan yola savrulduğu iddia edilen ağır yaralı sürücü S.S.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hemen ardından ambulansla hastaneye yetiştirilen genç sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ 

Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre felç oldu. Polis ekipleri olası başka kazaları önlemek adına çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Çarpışmanın etkisiyle adeta tanınmaz hale gelen ve demir yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Belediye ve temizlik ekiplerinin yoldaki enkazı temizlemesinin ardından tünel çıkışındaki trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta taklalar atan otomobil demir yığınına döndü, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı - Son Dakika
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