Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
10.06.2026 13:14
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Parti grubunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki saldırgan tutumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın İsrail ile ilgili sözleri; 

Siyonist yönetim tam anlamıyla bir çıbanbaşı, bir fitne fabrikası olarak geniş bir coğrafyada sürekli huzursuzluk üretmektedir. İsrail'in bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer ve sınır tanımaz politikalarına maalesef dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. İsrail, mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil, insanlık için de bir tehdit kaynağı hâline gelmiştir. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları, bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır.

Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim. Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir. Ancak bu iki devlet, yani Suriye ve Lübnan, aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.

Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar, sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı ve hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri - Son Dakika
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