Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum - Son Dakika
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Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum

Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil\'den olay yorum
10.06.2026 00:25
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Babası Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 48 yaş küçük sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile aşk yaşadığı iddiaları sonrası sessizliğini bozan Yasmin Erbil, esprili bir şekilde "Bıktım" diyerek sitem etti. Yasmin Erbil, ilerleyen yaşına rağmen babasında "şeytan tüyü" olduğunu ve Çelik’i de çok güzel bulduğunu ifade etti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in, 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

KIZI YASMİN ERBİL’DEN İLK YORUM: BIKTIM

Son olarak ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil, katıldığı bir etkinlikte babasının özel hayatıyla ilgili sorulara açık yüreklilikle yanıt verdi. Muhabirlerin soruları karşısında ilk olarak "Bıktım" diyerek sitemini dile getiren Yasmin Erbil, "Yaşı ne kadar geçerse geçsin her zaman Mehmet Ali Erbil’in bir alıcısı var" yorumu üzerine babası hakkında çarpıcı bir tespitte bulundu. Babasının karizmasına vurgu yapan Erbil, "Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var" ifadelerini kullandı.

Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum

"ÇOK GÜZEL AMA YAŞI KÜÇÜK"

Eylem Çelik'in fotoğraflarını görüp görmediği sorulan Yasmin Erbil, babasının adının anıldığı genç fenomen hakkında övgü dolu sözler söylese de yaş farkına dikkat çekmeden geçemedi.

Erbil, "Çok güzel bu arada. Beğendim. Ama küçük sanırım. Ben artık 30’a merdiven dayadım. Bilmiyorum yani. Hayırlısı…" diye konuştu.

EYLEM ÇELİK YALANLADI, MEHMET ALİ ERBİL BEĞENİ ATMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan aşk iddialarının odağındaki isim olan Eylem Çelik, haberleri kesin bir dille yalanlamıştı. Çelik, şu açıklamayı yapmıştı:"Bazı magazin sayfalarında 'sevgili' olarak gösterildiğim haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar tamamen iznim ve bilgim dışında yayınlanmıştır. Özel hayatımın ve kişilik haklarımın ihlal edildiği bu asılsız haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ediyorum."

Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum

Genç fenomenin bu sert ve kesin yalanlama metnine rağmen, Mehmet Ali Erbil cephesinde sessizlik sürüyor. İddialara doğrudan yanıt vermeyen ünlü şovmenin, Çelik'in sosyal medyadaki fotoğraflarını ardı ardına beğenmeye devam etmesi ise magazin kulislerinde "Aşk olmasa bile ısrarlı bir hayranlık var" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Son Dakika Magazin Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum - Son Dakika

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