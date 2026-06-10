İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu - Son Dakika
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İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu

İsimler bomba! Aykut Kocaman\'ın yardımcıları belli oldu
10.06.2026 16:21
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilecek Aykut Kocaman'ın ekibi şekilleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının yardımcılıklarını Volkan Demirel ve Selçuk Şahin'in yapacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik yapılanma netleşmeye başladı. Teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Aykut Kocaman'ın ekibinde yer alacak isimler ortaya çıktı.

İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu

VOLKAN DEMİREL VE SELÇUK ŞAHİN

HT Spor'un haberine göre Aykut Kocaman'ın yardımcılıklarını Volkan Demirel ve Selçuk Şahin yapacak. Sarı-lacivertli kulübün eski kaptanları arasında yer alan iki isim, yeni dönemde teknik ekipte görev alacak.

İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu

FENERBAHÇE'Yİ YAKINDAN TANIYORLAR

Hem Volkan Demirel hem de Selçuk Şahin, uzun yıllar Fenerbahçe forması giyerek kulüp tarihinde önemli izler bıraktı. İki ismin de kulübü ve camiayı yakından tanıması, teknik ekip yapılanmasında önemli bir avantaj olarak görülüyor.

İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından şekillenen futbol yapılanmasında Aykut Kocaman ve ekibinin kısa süre içerisinde göreve başlaması bekleniyor. Transfer çalışmalarının da teknik heyetin raporları doğrultusunda hız kazanacağı ifade ediliyor.

Volkan Demirel, Aykut Kocaman, Selçuk Şahin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Özgün Mehmet Özgün:
    Muhteşem haber O zaman hepsini Üstüste koyup…takılacak GS 0 0 Yanıtla
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