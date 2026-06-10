Mutfak tavanından sıva düştü, 5 kişilik aile tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin birinci katının mutfak tavanından sıva düştü. Yemek yapan aile şans eseri mutfakta olmaması faciayı önledi.

HEMEN DIŞARI KAÇARAK EKİPLERE HABER VERDİ

Durumu fark eden 5 kişilik aile, hemen dışarı kaçarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine aldı.

5 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonrasında alt ev üst katta yaşayan 5 kişilik aile, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesine götürüldü. Ailede bulunan kişinin tekerlekli sandalyede olduğu da görüldü.

"ALLAH'TAN KİMSE MUTFAKTA YOKTU"

Yaşananları anlatan ev sahibi Armağan Orman, "Mutfakta yemek pişiyordu, biz de içeride oturuyorduk. Birden bir gürültü oldu. Allah'tan kimse mutfakta yoktu" dedi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.