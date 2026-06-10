Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar - Son Dakika
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Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar

10.06.2026 00:20
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Afganistan'da Taliban yönetimi, akıllı telefon kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanırken, örgüt üyelerinin telefonlarını kırdığı görüntüler gündem oldu. Ancak Taliban'ın yönetim faaliyetlerinin önemli bir bölümünü WhatsApp üzerinden yürütmesi, kararı "büyük çelişki" yorumlarını beraberinde getirdi.

Taliban lideri Hibatullah Akhundzada tarafından hükümet çalışanları ve örgüt mensuplarına yönelik akıllı telefon yasağı getirildiğine ilişkin belgelerin ortaya çıkmasının ardından Afganistan'da dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Sosyal medyada yayılan videolarda bazı Taliban üyelerinin akıllı telefonlarını kırarak liderliğe bağlılık gösterisinde bulunduğu görüldü.

AKILLI TELEFON YASAĞI GÜNDEMDE

Afganistan International'ın yayımladığı belgelere göre Taliban liderliği, hükümet çalışanları ve örgüt mensuplarının akıllı telefon kullanımını yasaklayan yeni bir sözlü talimat verdi. Karara uymayanların askeri mahkemeye sevk edilebileceği ve uygulamanın sıkı şekilde denetleneceği belirtildi.

Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar

TELEFONLARINI KIRARAK DESTEK VERDİLER

Yasağın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı Taliban üyelerinin akıllı telefonlarını yere atarak veya parçalayarak karara destek verdiği görüldü. Görüntüler kısa sürede uluslararası medyada da dikkat çekti.

WHATSAPP ÇELİŞKİSİ TARTIŞMA YARATTI

Karar sonrası en çok konuşulan konu ise Taliban yönetiminin uzun süredir resmi yazışmaların, talimatların ve yerel yönetim koordinasyonunun önemli bölümünü akıllı telefonlar ve özellikle WhatsApp üzerinden yürütmesi oldu. Bu nedenle uzmanlar, akıllı telefon yasağının örgütün günlük işleyişinde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor.

Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar

DAHA ÖNCE DE KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ

Taliban yönetimi son yıllarda teknoloji kullanımına yönelik çeşitli sınırlamalar getirmişti. Lider Hibatullah Akhundzada'nın 2025 yılında da örgüt üyelerine akıllı telefon kullanımını azaltmaları yönünde çağrıda bulunduğu biliniyor. Eğitim kurumlarında da öğrencilere yönelik benzer yasaklar uygulanmaya başlanmıştı.

Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Taliban üyelerinin telefonlarını kırdığı görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, birçok kullanıcı durumu "teknolojiye karşı sembolik bir protesto" olarak değerlendirirken, bazıları ise örgütün dijital iletişim araçlarına bağımlılığı nedeniyle yaşananları "ironik bir tablo" şeklinde yorumladı.

Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar

Akıllı Telefon, Cep Telefonu, Afganistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Afganistan Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar - Son Dakika

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