Akgöl Yeniden Hayat Buldu - Son Dakika
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Akgöl Yeniden Hayat Buldu

Akgöl Yeniden Hayat Buldu
09.06.2026 11:35
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Akgöl, son yağışlarla su tutarak göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçeleri ile Karaman'ın Ayrancı ilçesi sınırlarında yer alan, 1993 yılında birinci derece doğal sit alanı, 1995 yılında ise tabiatı koruma alanı ilan edilen 6 bin 787 hektarlık Akgöl Sazlıkları, göçmen kuşların göç rotası üzerinde önemli bir nokta oluşturuyor. 

200 KUŞ TÜRÜNÜ BARINDIRIYOR

Göçmen kuşların yaşam alanı olması açısından büyük öneme sahip olan sazlıklarda, flamingolar, karabataklar ve pelikanlar gibi 200'den fazla çeşitli kuş türü yaşamını sürdürüyor.

Akgöl Yeniden Hayat Buldu

KURUYAN GÖL YENİDEN CANLANDI

Halk arasında "allı turna" olarak da bilinen flamingolar ve diğer kuş türleri, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen fotoğrafçılar, son yağışlarla birlikte kuruyan gölün yeniden su tutarak canlandığını ve kuşları fotoğraflamak için eşsiz bir ortam oluştuğunu ifade etti. 

Akgöl Yeniden Hayat Buldu
Akgöl Yeniden Hayat Buldu
Akgöl Yeniden Hayat Buldu
Akgöl Yeniden Hayat Buldu
Kaynak: İHA

Hayvanlar, Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akgöl Yeniden Hayat Buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • zeki zeki:
    iklim krizide atlatılmış oldu :))) 0 0 Yanıtla
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