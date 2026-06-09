Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı - Son Dakika
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Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı

Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı
09.06.2026 11:37
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TÜİK’in Mayıs 2026 dönemine ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerine göre, aylık bazda yatırımcısına TÜFE üzerinden %1,38 kazandıran brüt mevduat faizi zirveye yerleşirken, külçe altın aylıkta %2,79 kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı. Enflasyondan arındırılmış verilere göre, mayıs ayında yatırımcısının yüzünü en çok mevduat faizi güldürürken, son bir yıllık uzun vadeli tabloda altın zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı.

AYLIK LİDER MEVDUAT FAİZİ, EN ÇOK ÜZEN ALTIN OLDU

TÜİK’in her ay düzenli olarak paylaştığı raporun Mayıs 2026 sonuçlarına göre, birikimlerini kısa vadede değerlendirmek isteyenler için en kazançlı adres mevduat faizi oldu.

Mevduat Faizi: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile arındırıldığında %1,38, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile arındırıldığında ise %0,35 oranında net reel getiri sağlayarak ayın şampiyonu oldu.

Borsa İstanbul (BIST 100): Pozitif seyrini koruyan endeks, TÜFE'ye göre yatırımcısına %1,34 kazandırdı.

Döviz ve Altında Kayıp: Mayıs ayında döviz ve altın yatırımcısı umduğunu bulamadı. TÜFE bazında Euro %0,22, Amerikan Doları %0,23, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise %0,59 kaybettirdi. Ayın en çok zarar ettiren yatırım aracı ise %2,79'luk kayıpla külçe altın oldu.

ORTA VADEDE BORSA ATAĞI

Yatırım araçlarının 3 ve 6 aylık orta vadeli performanslarında ise dengeler değişti:

3 Aylık Tablo: Brüt mevduat faizi, TÜFE'ye göre %1,01 reel getiriyle liderliğini sürdürürken; külçe altın %14,53'lük kayıpla bu dönemin de en çok zarar ettireni oldu.

6 Aylık Tablo: Altı aylık süreçte borsa atağa kalktı. BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde %12,67 getiriyle zirveye yerleşti. Aynı dönemde yatırımcısını en çok üzen ise %8,68 kayıpla Amerikan Doları oldu.

YILLIKTA ALTIN TAHTINI KORUDU

Yatırım araçlarının son bir yıllık uzun vadeli performansları incelendiğinde, geleneksel güvenli liman olan külçe altın liderliğini ilan etti. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın, yıllık bazda yatırımcısına %22,68 oranında en yüksek reel getiriyi sunan araç oldu.

Yıllık bazda diğer araçların performansı ise şu şekilde gerçekleşti:

  • BIST 100 Endeksi: %15,81 reel kazanç sağladı.
  • DİBS (Devlet Tahvili): %4,03 getiri sundu.
  • Mevduat Faizi: Başabaş bir performansla %0,05 kazandırdı.
  • Döviz Yatırımcısı Kayıpta: Yıllık bazda döviz tutanlar enflasyonun altında kaldı. TÜFE baz alındığında Euro yatırımcısına %8,52, Amerikan Doları ise %11,70 oranında kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı - Son Dakika
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