Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon

09.06.2026 11:44
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti. Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ise seçim sonrası herhangi bir tebrik mesajı gelmemesi dikkat çekti.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan başkanlık değişimi sonrası dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

"RAKİBİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Gazeteci İbrahim Seten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçim günü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüştüğünü açıkladı. Seten'in aktardığına göre Özbek, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasıyla ilgili ilk değerlendirmesinde, "Rakibimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TEBRİK TELEFONU İDDİASI

İbrahim Seten'in paylaşımına göre Dursun Özbek, günün ilerleyen saatlerinde Aziz Yıldırım'ı telefonla aradı. Özbek'in, Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Yıldırım'ı tebrik ettiği öne sürüldü.

EZELİ RAKİPLER ARASINDA DİKKAT ÇEKEN TEMAS

Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başkanları arasındaki bu temas dikkat çekti. Aziz Yıldırım'ın 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa dönmesinin ardından gerçekleştiği belirtilen görüşmeyle ilgili kulüplerden resmi bir açıklama yapılmadı.

SETEN PAYLAŞIMINDA NE DEDİ?

İbrahim Seten paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabah Dursun Özbek'le konuştum. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması hakkında 'Rakibimize hayırlı olsun' dedi. Dursun Özbek ilerleyen saatlerde Aziz Yıldırım'ı arayarak seçimi kazandığı için tebrik etti."

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DAN MESAJ GELMEDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik ettiği öne sürülürken, Süper Lig'in diğer iki büyük kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ise henüz herhangi bir tebrik mesajı paylaşılmadı. Bu durum sarı-lacivertli taraftarlar arasında dikkat çeken detaylardan biri oldu.

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Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon - Son Dakika

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