Kılıçdaroğlu\'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Mahkemenin kurultaya yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP'de yaşanan liderlik tartışması, TBMM grup toplantısında kürsü krizine dönüştü.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZDE, ÖZEL TBMM'DE KONUŞTU

TBMM'de konuşma yapacağını duyuran Kemal Kılıçdaroğlu bu kararından vazgeçerek açıklamalarını parti genel merkezinde yaparken, koltuğu devreden Özgür Özel ise meclisteki grup kürsüsüne çıktı.

KILIÇDAROĞLU'nu 17, ÖZEL'İ 93 MİLLETVEKİLİ TAKİP ETTİ

İki ismin aynı saatlerde yaptığı açıklamalar, parti içindeki milletvekili desteğini de gözler önüne serdi. TBMM'deki grup toplantısında Özgür Özel'i 93 milletvekili takip ederken, genel merkezde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını ise 17 milletvekilinin dinlediği iddia edildi.

"KİRLİ OLANLARIN İŞİNE SON VERECEĞİZ"

Genel merkezdeki salonda toplanan milletvekilleri ve partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, "Her şeyi sizler için yapıyorum, yapacağım. Sizi utandırmayacağım. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Arınacağız, temiz siyaset yapacağız. İradesini parayla satanlar bu partide olamazlar Tarihin hiç bir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı" ifadelerini kullandı.

İSİM VERMEDEN ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ

İsim vermeden Özgür Özel’e yüklenen Kılıçdaroğlu, "Bir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip ‘Bize niye yardım yapmıyorsunuz?’ diyemez. Ne demek ya? Yedi düvele karşı mücadele etmiş, bu topraklardan Yunanlıları, Fransızları ve İngilizleri kovalamış olan bir partinin elemanları, nasıl yurt dışına gidip de ‘Bizi yalnız mı bırakıyorsunuz?’ diyebilir?" dedi.

"SEN SARAYI NE ZAMAN ELEŞTİRDİN YA"

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi’nde Erdoğan’ı ağırladığı günü eleştirerek, “CHP Genel Merkezi’nin önüne Erdoğan’ın forsu asılamaz. Olmaz böyle şey. Bakınız; Sayın Abdullah Gül beni ziyarete geldiğinde oraya çıkıp da bir fors asmadık. Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz siz bunu? Bana diyorlar ki, ‘Sarayın adamı.’ Ya arkadaş, sen sarayı ne zaman eleştirdin ya? Ne zaman eleştirdin? Beşli çetelerin üzerine ne zaman gittin sen? Bu milletin hakkını, hukukunu yiyen beşli çetelerden hesap sormazsam namerdim.” ifadelerine yer verdi.

MECLİS RESTİ: KUSURA BAKMAYIN DEYİP KESİP ATACAĞIZ

Meclis'teki gerilime de değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben isterdim ki bu konuşmayı Meclis'te yapalım ama gerilim yaratıldı. Hep iyi niyetli davrandım bu zaman zaman suiistimal edildi bunun da farkındayım ama bir noktaya kadar... O noktaya gelince kusura bakmayın deyip kesip atacağız." restini çekti.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar. 'Ben sana para vereyim sen bana oy ver.' Böyle bir düzeni bu parti kabul etmez. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır.

"PAVYON KÖŞELERİNDE PARA ALANLARA GÜLE GÜLE DİYECEĞİZ"

Bu mutlak butlanı bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu. Kim bu işe bulaştıysa, kim çirkinlikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. Güle güle diyeceğiz.

"KURULTAYI TOPLAYACAĞIM"

Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak."