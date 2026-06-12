Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest - Son Dakika
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Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest

12.06.2026 11:03
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2026 FIFA Dünya Kupası için yaptıkları vize başvuruları reddedilen 100 Arjantinli taraftara televizyon hediye edildi. Taraftarlar turnuvayı stadyum yerine evlerinden takip edecek.

SPOT: 2026 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde izlemek isteyen 100 Arjantinli taraftarın vize başvurusu reddedildi. Yaşanan hayal kırıklığının ardından taraftarlara televizyon hediye edildi.

DÜNYA KUPASI HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nı tribünden takip etmeyi planlayan 100 Arjantinli taraftar, vize engeliyle karşılaştı. Turnuva için gerekli başvuruları yapan taraftarların vize taleplerinin reddedildiği belirtildi.

TARAFTARLARA SÜRPRİZ DESTEK

Vize alamadıkları için Dünya Kupası heyecanını yerinde yaşayamayacak olan taraftarlara dikkat çeken bir jest yapıldı. Yaşadıkları hayal kırıklığını bir nebze olsun telafi etmek amacıyla 100 taraftara televizyon hediye edildi.

MAÇLARI EVLERİNDEN TAKİP EDECEKLER

Dünya Kupası için yola çıkmaya hazırlanan taraftarlar, vize kararının ardından planlarını değiştirmek zorunda kaldı.  Hediye edilen televizyonlarla birlikte taraftarların turnuvayı evlerinden takip edeceği ifade edildi. Dünya Kupası heyecanının yaşandığı günlerde yapılan bu jest, futbol kamuoyunda dikkat çeken hikâyelerden biri olarak öne çıktı.

Dünya Kupası, Arjantin, Hediye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ceyhan ?ydın Ceyhan ?ydın:
    iyi olmuş da devamı gelir mi ona bakmak lazım 0 0 Yanıtla
  • Samet Bacı Samet Bacı:
    çocuklarına dünya kupası hayali gördüren insanlar vardı bu taraftarların içinde herhalde futbolu seviyo çocuklar ama şimdi ne yapıcak evde televizyonda izliyecekler mi böyle mi kalıcak heyecanları ülkede bu kadar zorluk varken bir nebze olsun telafi etmeye çalışmak iyi ama temelden bakılması gereken şeyler var yahu 0 0 Yanıtla
  • Özlem Epli Özlem Epli:
    vize reddedildi diye televizyon hediye ettiler peki bu insanlar niye vizesiz çıkamamış onu açıklasanız da en azından bilelim yahu 0 0 Yanıtla
  • Emine Salim Emine Salim:
    kadınlar spor izlemek istediğinde ailesi engel çıkarıyo ama erkekler dünya kupası için vizesiz sınır geçiyo diye mi konuşuyoruz yani bu tarz haberler bize gösterio ki kadın erkek eşitsizliği hala çok derinlerde yatıyo toplumda ve bunu çözmeden başka şeyleri tartışmak da anlamsız bence 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest - Son Dakika
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