Dünya Kupası hayali vizede bitenleri kuyruğa sokan jest

Samet Bacı:

çocuklarına dünya kupası hayali gördüren insanlar vardı bu taraftarların içinde herhalde futbolu seviyo çocuklar ama şimdi ne yapıcak evde televizyonda izliyecekler mi böyle mi kalıcak heyecanları ülkede bu kadar zorluk varken bir nebze olsun telafi etmeye çalışmak iyi ama temelden bakılması gereken şeyler var yahu