Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin tırmanması ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler, değerli metaller üzerinde sert bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Yılın ilk aylarında üst üste tarihi zirvelerini yenileyen altın piyasası, son dört aydır adeta nefes kesen bir geri çekilme sürecinin içerisine girdi. Piyasalardaki bu dalgalı seyir ve belirsizlik devam ederken, yatırımcıların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların geleceğine ışık tutacak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME DEVAM EDEBİLİR

Ons altın tarafında düşüş trendinin henüz tamamlanmadığına dikkat çeken İslam Memiş, piyasalardaki satış baskısının ağırlığını koruduğunu ifade etti. Kısa vadedeki geri çekilmelere karşı yatırımcıyı uyaran Memiş, teknik seviyeleri işaret ederek şunları söyledi: "Geçen hafta Cuma başlayan bu düşüş trendi 4.020 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu an ons altında 4.050 ve 3.950 dolar seviyelerini destek noktaları olarak takip ediyoruz. Ancak aşağıda 3.880 dolar destek seviyeleri de var, burayı çok yakından takip edeceğiz. Satış baskısı bir süre daha hissedilebilir."

"2026 YILI KISA VADELİ KAZANÇ DEĞİL, TOPLAMA YILIDIR"

Sadece altın cephesinde değil, petrol ve diğer emtia piyasalarında da ezberlerin bozulduğunu, borsa tarafıyla birlikte geniş çaplı bir nakde dönüş yaşandığını belirten uzman isim, takvim yılını işaret etti. Yatırımcıların kısa vadede çok yüksek kazanç beklentisiyle hareket etmemesi gerektiğini vurgulayan Memiş, 2026 yılını "toplama yılı" olarak nitelendirdi. Altın ve gümüşte uzun vadeli pozisyon alanların sabırlı olması gerektiğini, dalgalı seyrin yıl sonuna kadar sürebileceğini ekledi.

DÜĞÜN YAPACAKLAR VE BORCU OLANLAR DİKKAT

İslam Memiş, normal şartlarda yaz aylarında ve düğün sezonunda altının yükselme eğiliminde olduğunu ancak bu yıl sıra dışı bir piyasa hareketliliği yaşandığını belirterek fiziki altın alacaklara seslendi: "Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar için muhteşem fırsatlar var. Bu düşüşler normalde yaza gelmiyordu. Düğün sezonunda ilk kez bu kadar geriledi. Geçtiğimiz ay sezon öncesi altın yatırımcılarına zaten uyarılarım vardı. İşte şimdi tam toplama zamanı. Fiziki altın istemeyen ya da elinde nakdi olanlar için muhteşem fırsatlar doğdu."

ELİNDE ALTIN VE GÜMÜŞ BULUNDURANLAR NE YAPMALI?

Piyasanın mevcut durumunda elindeki varlıkları satıp paniğe kapılmamak gerektiğini belirten Para Piyasaları Uzmanı Memiş, son olarak şu tavsiyede bulundu: "Elinde halihazırda altın ve gümüş bulunduran yatırımcılar şu süreçte 'bekle gör' politikalarını uygulasınlar. Öngörülmesi oldukça zor ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden sessizce kenarda beklemek, ani kararlar vermemek en doğrusudur."

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR