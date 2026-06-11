RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede - Son Dakika
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RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede

RTÜK\'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede
11.06.2026 14:54
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RTÜK üyesi Tuncay Keser, SZC TV, Halk TV, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve Kanal D hakkında idari para cezası verildiğini duyurdu. ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı ilk kez bu listeye girerek para cezası aldı. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözlerine yer veren SZC TV'deki "Özel Röportaj" isimli programa da yasanın ilgili hükmünü ihlal etmekten para cezası uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle üç gündüz kuşağı programı ile iki diziye, çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere toplanan Üst Kurul, şiddet sahneleri barındıran, çocuklarla gençleri şiddete ve suça özendiren yapımları inceledi.

RTÜK'TEN GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINA CEZA YAĞDI

İzleyicilerden gelen şikayetler üzerine ATV'de yayınlanan " Esra Erol'da" programını değerlendiren RTÜK, içeriklerin gayriahlaki ilişkileri meşrulaştırarak çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimine zarar verdiğini tespit ederek, kanala idari para cezası uyguladı.

RTÜK, SHOW TV'deki "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında aldatma ve gayrimeşru ilişkilerin sıradanlaştırıldığını belirledi. Çocukların gelişimine aykırı içerikleri ve tartışılan uygunsuz iddiaları "aile ve sadakat kavramlarına zarar verici" bulan Üst Kurul, kanala idari para cezası verdi.

STAR TV'de yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" adlı programda yayın ihlaline konu pek çok unsurun yer aldığını tespit eden Üst Kurul tarafından STAR TV'ye idari para cezası verildi.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI'NA ŞİDDETİ ÖZENDİRME CEZASI

Üst Kurul'da, NOW TV'de yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" isimli dizinin farklı bölümlerine ilişkin yayın ihlalleri de ele alındı. Kurul, söz konusu yayınlar nedeniyle NOW TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kanal D'nin "Daha 17" dizisinde akran zorbalığı ve şiddeti teşvik eden sahnelerin gençlerin gelişimine aykırı olduğuna hükmeden RTÜK, kanala idari para cezası uyguladı.

HALK TV VE SZC TV'YE PARA CEZASI

Halk TV'de yayınlanan "Para Siyaset" adlı programın 22 Mayıs tarihli bölümünde daimi konuklar İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci'nin sözleri incelenerek, Halk TV'ye para cezası verildi.

Üst Kurul, Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözlerine yer veren ve 8 Mayıs'ta yayımlanan SZC TV'deki "Özel Röportaj" adlı programı inceledi. RTÜK, yasanın ilgili hükmünü ihlal etmekten kanala idari para cezası uyguladı.

YAYINDA CİDDİ İDDİALAR GÜNDEME GETİRİLDİ

Söz konusu yayında; Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la “kriptolu telefon” üzerinden görüştüğü, bu görüşmelerin kayıt altına alındığı, yargısal süreçlere ilişkin gizli bilgilerin aktarıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manipülatif yönlendirmelerle yanlış bilgilendirildiği ve devlet mekanizmasının bu şekilde yönlendirildiği yönünde ciddi iddialar gündeme getirildi.

Üst Kurul değerlendirmesinde, SZC TV’nin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmediği; doğrulanmamış bilgi ve iddiaları yayınlamaktan kaçınmadığı tespit edildi.

Bu kapsamda SZC TV’ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan yayın ilkelerinin ihlali nedeniyle idari para cezası uygulandı.

KAFA RADY DA CEZADAN KAÇAMADI

Kafa Radyo'nun 4-8 Mayıs tarihlerinde kanunla belirlenmiş reklam sürelerine riayet etmediğini tespit eden RTÜK, Kafa Radyo'ya para cezası verdi.

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Akın Gürlek, Özgür Özel, Esra Erol, Sözcü TV, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Güncel, Medya, Star, NOW, Atv, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Biri ilk kez listede - Son Dakika

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