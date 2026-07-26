Malatya\'da torbacılara narkotik darbesi: 15 bine yakın hap ele geçirildi

Malatya'da narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen fiziki takipli operasyonda 14 bin 446 adet sentetik ecza hapı ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

YAKLAŞIK 15 BİN ADET ELE GEÇİRİLDİ

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar kapsamında 7 ikamet, 1 araç ve 9 şüpheli üzerinde arama yapıldı. Operasyonda 14 bin 446 adet sentetik ecza hapı, 181 gram sentetik kannabinoid, 78 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 173 gram esrar, 23 kök kenevir bitkisi ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda hedef konumunda bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.