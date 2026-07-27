Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana - Son Dakika
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Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana

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Mersin’de serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin naaşı feryatlar arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde dalgalara kapılarak boğulan anne, baba, teyze ve yeğen, gözyaşları ve feryatlar arasında yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE NAMAZINI İLÇE MÜFTÜSÜ KILDIRDI

Olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan baba Savaş Öztürk (42), anne Zehra Öztürk (39), teyze Ceylan Dağşan (30) ve 16 yaşındaki yeğen Halil Öztürk'ün cenazeleri Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Musalla taşına yan yana konulan 4 aile ferdi için düzenlenen cenaze namazını Tarsus İlçe Müftüsü Murat Akçay kıldırdı. Helallik alınması ve kılınan namazın ardından cenazeler, gözyaşları ve feryatlarla Sucular Mezarlığı'na götürülerek dualar eşliğinde toprağa verildi.

Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Tarsus'u yasa boğan cenaze törenine; Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, ilçe protokolü, çok sayıda vatandaş ve acılı aile yakınları katıldı.

Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana

AİLE FACİASINDA NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, serinlemek amacıyla denize giren 5 kişilik aile bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, AFAD, emniyet su altı, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki Fatma Öztürk vatandaşların yardımıyla denizden sağ çıkarılarak hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Anne Zehra Öztürk, baba Savaş Öztürk ve teyze Ceylan Dağşan'ın kısa süre sonra cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Akıntıya kapılan 16 yaşındaki yeğen Halil Öztürk'ün cansız bedeni ise ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucu bulunmuştu. Hastanedeki tedavisi devam eden 16 yaşındaki tek kurtulan aile üyesi Fatma Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
Halil Öztürk -  Ceylan Dağşan - Savaş Öztürk- Ceylan Dağşan
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Tarsus, Mersin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlhan Güzel İlhan Güzel:
    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 4 0 Yanıtla
  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Girmeyin arkadaş dibi görünmeyen denize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun 2 0 Yanıtla
  • kenan kara kenan kara:
    Allah rahmet eylesin. 1 0 Yanıtla
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