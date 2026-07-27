Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var

Batman’da Çamlıca Mahallesi Asri Mezarlığı’nda dün meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişi, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken Batan Valiliği olayın nedenine dair açıklama yaptı.

MEZARLIK ZİYARETİNDE ATEŞ AÇILDI

Çamlıca Mahallesi’ndeki Batman Asri Mezarlığı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, mezarlık ziyaretine giden gruba husumetli oldukları öne sürülen kişiler tarafından tabancalarla ateş açıldı. Düzenlenen silahlı saldırıda, AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk (61) ile oğlu Ercan Direk (27) ve yeğeni Ebubekir Direk (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan A.G. (50) ile M.E. (22) ise yakınları tarafından hızla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİKTEN "HUSUMET" AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili resmi açıklama yapan Batman Valiliği, katliamın ardındaki nedeni kamuoyuyla paylaştı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre silahlı saldırının, 16 Mayıs 2026 tarihinde kentte meydana gelen, "kız meselesinden" kaynaklandığı düşünülen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayetle bağlantılı olduğu belirtildi. Valilik, dünkü saldırının bu eski husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiğini vurguladı.

Açıklamada, saldırının ardından güvenlik güçlerinin derhal müdahalede bulunduğu ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı adli soruşturma kapsamında, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve diğer sorumluların adalet önüne çıkarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

AK PARTİ’Lİ NASIROĞLU: DAVA ARKADAŞIMIZ, OĞLU VE YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

Batman Asri Mezarlığında meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Direk’in, AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilirken, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Nasıroğlu, “Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli dava arkadaşımız Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk’in Asri Mezarlık’ta uğradıkları menfur silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bu elim hadise, hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Merhum kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Direk ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

SALDIRIYA UĞRADIKLARI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİLER

Saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Direk ile oğlu Ercan ve yeğeni Ebubekir Direk'in cenazeleri, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Hayatını kaybeden üç kişi, acı bir tesadüf eseri saldırıya uğradıkları Batman Asri Mezarlığı’na getirilerek, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine acılı ailenin ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve çok sayıda partili katıldı.