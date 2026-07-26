Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin Alaçatı'da denizde halay çekti - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin Alaçatı'da denizde halay çekti

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Deniz içinde halay çeken Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin’in neşeli anları Alaçatı sahillerini şenlendirdi. Yılın büyük bölümünü Muğla Köyceğiz’de geçiren usta sanatçı Yılmaz Erdoğan, tatil için geldiği Alaçatı’da futbolcu Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı ile bir araya geldi. Serinlemek için denize giren ikilinin suda halay çektiği ve kahkahalara boğulduğu renkli dakikalar kameralara yansıdı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, tatil için Muğla Köyceğiz’deki çiftliğinden Alaçatı’ya geçti. Burada futbolcu Caner Erkin ve eşi oyuncu Şükran Ovalı ile buluşan Erdoğan, denizdeki neşeli halleriyle dikkat çekti. Erkin ve Erdoğan suyun içinde halay çekerken, ikilinin kahkahalara boğulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yılın büyük bir kısmını Köyceğiz’deki doğayla iç içe evinde geçiren usta sanatçı Yılmaz Erdoğan, tatil rotasını Çeşme Alaçatı’ya çevirdi. Ailesi ve dostlarıyla tatilin tadını çıkaran Erdoğan, yakın arkadaşı futbolcu Caner Erkin ve oyuncu eşi Şükran Ovalı ile denizde bir araya geldi.

Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin Alaçatı'da denizde halay çekti

DENİZDE HALAY ŞOV

Kameralara yansıyan renkli görüntülerde, Yılmaz Erdoğan ile Caner Erkin’in Ege’nin serin sularında keyifli dakikalar geçirdiği görüldü. Bir ara coşkuya kapılan ikili, denizin ortasında halay çekmeye başladı.

CANER ERKİN KAHKAHALARA BOĞULDU 

Yılmaz Erdoğan’ın esprileriyle neşelendirdiği ortamda, Caner Erkin’in gülme krizine girdiği anlar objektiflere yansıdı. İkilinin bu doğal ve samimi anları sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

"ÇOK ÇEKER, ÇOK CAN BİR ARKADAŞ"

Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Caner Erkin hakkında yaptığı bir açıklamada samimiyetlerini şu sözlerle dile getirmişti:

“Uzaktan bakınca biraz gergin bir yapısı var gibi görünüyordu. Ama tanıyıp vakit geçirince anladım; meğer çok şeker, çok can bir arkadaşmış.”

Deniz keyfinin ardından kıyıya çıkan ünlü isimler, Alaçatı tatillerine neşeyle devam etti.

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Son Dakika Yılmaz Erdoğan Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin Alaçatı'da denizde halay çekti - Son Dakika

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