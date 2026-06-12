Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı

Neslihan Aksit:

vay be arkadaş almanyaya kaçmış sanırsa kurtulacak ama yine de bulmuşlar demek ki bizim emniyet boş değilmiş ya bu borç meselesi için insanı öldürmek ne biçim şey kimse ne kadar borçlu olursa olsun böyle şey yapılmaz umarım ceza da ağır olur