Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı - Son Dakika
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Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı

12.06.2026 08:02
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Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 kurşunla öldürdükten sonra yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşıldı. JASAT ekiplerinin Interpol ve Alman makamlarıyla yürüttüğü operasyon sonucu Frankfurt'ta yakalanan zanlı, Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi. Cinayetin borç alma meselesinden kaynaklandığı belirlendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı

CİNAYETİN NEDENİ BORÇ MESELESİ ÇIKTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, cinayet zanlısının izine Almanya'da ulaşıldı.

Yapılan soruşturmada, cinayetin borç alma meselesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı

ALMANYA'DA YAKALANDI, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Failin yakalanması amacıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde, 21 Ocak tarihinde Ramazan Ağaçhanlı hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi.

Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı

Failin peşini bırakmayan JASAT ekipleri, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda cinayet zanlısını adalete teslim edilerek yargı önüne çıkardı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Frankfurt, Operasyon, 3. Sayfa, Türkiye, Almanya, Cinayet, Ekinci, JASAT, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmeni 8 kurşunla öldüren katil Almanya'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşe Akıncı Ayşe Akıncı:
    güzel haber geldi sonunda bu zanlı bulundu da işlemler tamamlandı mı acaba haber iyiydi yani bu tür işlerde uluslararası koordinasyon çok önemli almanyada da yakalandı getirildiklerini söylüyorlar işte yargı da yapacak işini umarız hızlı biter 0 0 Yanıtla
  • Ümit Reklam Ümit Reklam:
    İyi haber elbette ki yakalanması önemli bir gelişme. Ancak ben hep merak ediyorum neden bu operasyon yapılması gerekene kadar gecikmesi oldu. Yıllar önce meydana gelen olaydan sonra bu kadar zaman neden geçti sorusu aklımda kalıyor. Yine de adaletin tecelli etmesi umut verici bir durum 0 0 Yanıtla
  • Neslihan Aksit Neslihan Aksit:
    vay be arkadaş almanyaya kaçmış sanırsa kurtulacak ama yine de bulmuşlar demek ki bizim emniyet boş değilmiş ya bu borç meselesi için insanı öldürmek ne biçim şey kimse ne kadar borçlu olursa olsun böyle şey yapılmaz umarım ceza da ağır olur 0 0 Yanıtla
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