İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu? - Son Dakika
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İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?

İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?
11.06.2026 17:39
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Evlilik hazırlıklarını sürdüren İsmail Yüksek, nişanlısıyla nikah sürecinde yaşadıkları bir diyaloğu paylaşarak, "Panik yapma ya sakin ol dedim, 'Sen mi söylüyorsun bunu?' dedi" sözleriyle dikkat çekti.

Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, evlilik hazırlıklarıyla ilgili yaptığı samimi açıklamayla dikkat çekti. Nişanlısıyla nikah sürecinde yaşadıkları bir diyaloğu paylaşan Yüksek, "Geçen gün nişanlımla nikah hakkında konuşuyoruz. 'Panik yapma ya sakin ol' dedim. 'Sen mi söylüyorsun bunu?' dedi" sözleriyle yüzleri güldürdü.

EVLİLİK HAZIRLIKLARINDAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın başarılı oyuncularından İsmail Yüksek, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Evlilik hazırlıklarını sürdüren milli futbolcu, nişanlısıyla nikah sürecinde yaşadıkları bir anıyı anlattı.

İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu?

"SEN Mİ SÖYLÜYORSUN BUNU?" YANITINI ALDI

Nikah hazırlıkları sırasında yaşanan bir diyaloğu paylaşan Yüksek, nişanlısına sakin olması gerektiğini söylediğini belirtti.

Milli futbolcu, o anları şu sözlerle anlattı:

"Geçen gün nişanlımla nikah hakkında konuşuyoruz. 'Panik yapma ya sakin ol' dedim. 'Sen mi söylüyorsun bunu?' dedi..."

ESPRİLİ ANISI DİKKAT ÇEKTİ

İsmail Yüksek'in evlilik sürecine ilişkin anlattığı anı, samimi ve esprili yönüyle dikkat çekti. Başarılı futbolcunun nikah hazırlıklarıyla ilgili açıklamaları izleyenleri gülümsetti.

İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Evlilik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Yüksek nişanlısıyla diyaloğunu anlattı: Sen mi söylüyorsun bunu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Papatya Çoban Papatya Çoban:
    ya bu kadar mı stres yapılır nikah için yahu komşu ülkelerde bak hele Avrupa'da ne kadar sade ne kadar basit bizde ise her şey bu kadar karmaşık yapılıyo her şeyde panik her şeyde endişe bu ne ya hep böyle olmuş midir acaba 0 0 Yanıtla
  • Fatih Asena Fatih Asena:
    eski zamanlarda bu kadar komplikasyon olmazdı basit basit nikah kıyılırdı herkes huzurlu yaşardı şimdiki nesil için her şey drama oluverdi evlilik hakkında bu kadar konuşulmasına gerek var mı bilmiyorum ama neyse zamanlar değişti işte 0 0 Yanıtla
  • Pınar Şimşek Pınar Şimşek:
    ya bu adam çok iyi ya hahahaha sakin ol dediği kendi panik yapıyo işte böyle olur evlilik hazırlığında herkes böyle oluyo bence çiftler böyle miş tabii ki nişanlısının cevabı da haklı ya sen sakin değilsin ki ona söyle hahahaha devamını merak ettim bu çiftlerin 0 0 Yanıtla
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