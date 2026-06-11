Nusaybin\'de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

Adalet Bakanlığının "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren kadastro davası sonuçlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda sağlanan teknik ve idari desteklerle, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların uzun yıllar süren belirsizliklerden kurtarılması amaçlanıyor.

Bu çalışmalarla, adalet hizmetlerinin daha etkin işlemesine katkı sunulması ve yargıya duyulan güvenin artırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN SÜREN DAVALARINDAN BİRİ

Proje kapsamında, Türkiye genelinde yıllardır devam eden kadastro davalarının çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmalar sürerken, Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi'nde 456 hak sahibini ilgilendiren ve yaklaşık 60 yıldır devam eden dava da karara bağlandı.

Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 5 Ocak 1966 tarihinde açılan mülkiyet uyuşmazlığına ilişkin davanın yargılama süreci 60 yıl sürdü. Mahkeme, 456 tarafın yer aldığı davada 9 Haziran'da gerçekleştirilen 70'inci duruşmada kararını açıkladı.

MAHKEMEDEN PARSELLER HAKKINDA TESCİL KARARI

Tarafların ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, dosyaya sunulan bilirkişi raporları ile hisselendirme raporlarını değerlendiren mahkeme, daha önce keşif yapıldığını belirterek yeniden keşif yapılmasının dosyaya katkı sağlamayacağı kanaatine vardı. Bu nedenle keşif yapılmasına ilişkin ara karardan vazgeçilmesine hükmedildi.

Mahkeme kararında, Duruca Mahallesi'nde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 171, 173, 174, 175 ve 176 numaralı parseller yönünden mevcut kadastro tespitlerinin iptal edilmesine ve belirlenen hisseler oranında hak sahipleri adına tapuya tescil edilmesine karar verildi.

Öte yandan mahkeme, 197 ve 198 numaralı parsellerin kadastro tespitlerinin de iptal edilmesine, söz konusu taşınmazların Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline hükmetti.

Kararda ayrıca, gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinin ardından yasal süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.