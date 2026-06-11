Nusaybin'de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı - Son Dakika
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Nusaybin'de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

Nusaybin\'de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
11.06.2026 17:22
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Adalet Bakanlığı'nın projesi kapsamında, Nusaybin'deki dava 456 hak sahibinin lehine sonuçlandı.

Adalet Bakanlığının "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaklaşık 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren kadastro davası sonuçlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi doğrultusunda sağlanan teknik ve idari desteklerle, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların uzun yıllar süren belirsizliklerden kurtarılması amaçlanıyor.

Bu çalışmalarla, adalet hizmetlerinin daha etkin işlemesine katkı sunulması ve yargıya duyulan güvenin artırılması hedefleniyor.

Nusaybin'de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

TÜRKİYE'NİN EN UZUN SÜREN DAVALARINDAN BİRİ 

Proje kapsamında, Türkiye genelinde yıllardır devam eden kadastro davalarının çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmalar sürerken, Nusaybin ilçesine bağlı Duruca Mahallesi'nde 456 hak sahibini ilgilendiren ve yaklaşık 60 yıldır devam eden dava da karara bağlandı.

Mardin Kadastro Mahkemesi'nde 5 Ocak 1966 tarihinde açılan mülkiyet uyuşmazlığına ilişkin davanın yargılama süreci 60 yıl sürdü. Mahkeme, 456 tarafın yer aldığı davada 9 Haziran'da gerçekleştirilen 70'inci duruşmada kararını açıkladı.

Nusaybin'de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

MAHKEMEDEN PARSELLER HAKKINDA TESCİL KARARI

Tarafların ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, dosyaya sunulan bilirkişi raporları ile hisselendirme raporlarını değerlendiren mahkeme, daha önce keşif yapıldığını belirterek yeniden keşif yapılmasının dosyaya katkı sağlamayacağı kanaatine vardı. Bu nedenle keşif yapılmasına ilişkin ara karardan vazgeçilmesine hükmedildi.

Mahkeme kararında, Duruca Mahallesi'nde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 171, 173, 174, 175 ve 176 numaralı parseller yönünden mevcut kadastro tespitlerinin iptal edilmesine ve belirlenen hisseler oranında hak sahipleri adına tapuya tescil edilmesine karar verildi.

Nusaybin'de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı

Öte yandan mahkeme, 197 ve 198 numaralı parsellerin kadastro tespitlerinin de iptal edilmesine, söz konusu taşınmazların Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline hükmetti.

Kararda ayrıca, gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinin ardından yasal süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Nusaybin'de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Mahkeme, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de 60 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Yerlikaya Murat Yerlikaya:
    60 yılda karar veriyoruz evet guzel ama para ne oldu harcanan ki adamlar 60 sene neden bekletildi bilemiyorum ama yine de biten dava bittiye 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Cerci Mahmut Cerci:
    ne kadar uzun bir süreç bu insanlar çok çekmiş emeği geçenlere sağlık 0 0 Yanıtla
  • Fuat Ernis Taşkıran Fuat Ernis Taşkıran:
    valla 60 yıl ne ya bi de 456 kişi var demek ki dava dosyası çok karışıkmış acaba mahkeme niye bu kadar uzattı bunu merak ettim ama sonuçta sonlandırıldığı için iyi olmuş 0 0 Yanıtla
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