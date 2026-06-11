Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak - Son Dakika
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Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

11.06.2026 12:18
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbolun kuralları değişiyor. Taç atışlarından oyuncu değişikliklerine, VAR uygulamalarından disiplin cezalarına kadar birçok yenilik ilk kez sahaya yansıyacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda zaman geçirmeye yönelik hamlelere ağır yaptırımlar geliyor. Yeni kurallar futbolun temposunu artırmayı hedefliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası, sadece futbol heyecanıyla değil, oyunun kurallarında yapılacak önemli değişikliklerle de tarihe geçmeye hazırlanıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) onayladığı yeni uygulamalar ilk kez resmi olarak hayata geçirilecek.

Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

FIFA ve IFAB tarafından maç temposunu artırmak, zaman kaybını önlemek ve hakem kararlarında doğruluğu yükseltmek amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeler, Dünya Kupası karşılaşmalarında uygulanacak.

Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

TAÇ VE KALE VURUŞLARINDA 5 SANİYE KURALI

Yeni dönemde taç atışları ve kale vuruşları için süre sınırı getirilecek. Hakemler, topun oyuna sokulması için 5 saniyelik geri sayım yapacak.

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Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

Belirlenen süre içerisinde kullanılmayan taç atışı rakip takıma verilecek. Kale vuruşlarında yaşanacak gecikmelerde ise rakip takım korner kazanacak. Böylece zaman geçirmeye yönelik girişimlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNDE SÜRE SINIRI

Dünya Kupası'nda oyuncu değişiklikleri de artık daha hızlı yapılacak. Değişikliğin 10 saniye içerisinde tamamlanması gerekecek.

Bu sürenin aşılması halinde oyuna girecek futbolcu, maçın yeniden durmasını beklemek zorunda kalacak. Bu süreçte takım sahada bir kişi eksik mücadele edecek.

Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına neden olan ve tedavi için saha kenarına gelen futbolcular da oyuna dönmeden önce en az bir dakika beklemek zorunda kalacak.

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Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

BAZI HAREKETLERE DOĞRUDAN KIRMIZI KART

Yeni düzenlemeler kapsamında disiplin kuralları da sertleşiyor.

Rakibiyle yaşadığı tartışma veya gerginlik sırasında ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatarak konuşan futbolcular kırmızı kartla cezalandırılabilecek.

Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

Ayrıca hakem kararına tepki göstererek sahayı terk eden oyuncular ya da futbolcuları buna teşvik eden teknik ekip üyeleri de doğrudan kırmızı kart görebilecek.

Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

VAR'IN YETKİLERİ GENİŞLETİLİYOR

2026 Dünya Kupası'nda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi daha geniş kapsamda kullanılacak.

Hatalı verilen korner kararları ve ikinci sarı kart pozisyonlarında VAR incelemesi yapılabilecek. Bunun yanı sıra gol veya penaltıyla sonuçlanan pozisyonların öncesinde kullanılan korner ve serbest vuruşlarda hücum oyuncularının yaptığı olası ihlaller de VAR tarafından değerlendirilebilecek.

İhlal tespit edilmesi halinde hakem gerekli disiplin kararını verecek ve oyun ilgili duran top kararıyla yeniden başlayabilecek.

Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

SU MOLALARINDA REKLAM YAYINI

Turnuvada her iki devrede de su molası uygulaması yapılacak. Bu molalar sırasında yayıncı kuruluşlar ve organizasyon ortakları tarafından reklam gösterimleri gerçekleştirilecek.

FIFA'nın bu uygulamayla hem oyuncuların sıcak hava koşullarından daha az etkilenmesini sağlamayı hem de yayın gelirlerini artırmayı amaçladığı belirtiliyor.

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Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak
Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak
Futbolda yeni dönem başlıyor: Bu kurallar ilk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

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