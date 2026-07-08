İran, ABD Tesislerini Hedef Aldı - Son Dakika
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İran, ABD Tesislerini Hedef Aldı

İran, ABD Tesislerini Hedef Aldı
08.07.2026 08:48
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İran Devrim Muhafızları, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri tesislerine saldırı düzenledi.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn ile Kuveyt'teki 85 Amerikan askeri tesisini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'de konuşlu ABD 5'inci Filosu'na ait komuta merkezleri ve askeri altyapı tesislerini vurduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Washington'ın son dönemdeki adımlarının iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptını ve ateşkes koşullarını açıkça ihlal ettiği savunuldu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Bahreyn, Kuveyt, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, ABD Tesislerini Hedef Aldı - Son Dakika

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