İran, ABD Tesislerini Hedef Aldı

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn ile Kuveyt'teki 85 Amerikan askeri tesisini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirdi.

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'de konuşlu ABD 5'inci Filosu'na ait komuta merkezleri ve askeri altyapı tesislerini vurduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Washington'ın son dönemdeki adımlarının iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptını ve ateşkes koşullarını açıkça ihlal ettiği savunuldu.