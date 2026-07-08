NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Jetten'e 'İran' sorusu: "Diplomatik bir çözüm..." - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Jetten'e 'İran' sorusu: "Diplomatik bir çözüm..."

08.07.2026 09:14
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NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Avrupa ve ABD savunma sanayii iş birliğinin arttığını belirterek, güçlü bir NATO'nun ABD'nin de çıkarına olduğunu söyledi. Jetten, kendisine sorulan 'İran' sorusuna ise, "Diplomatik bir çözüm için çalışmaya devam etmemiz çok önemli" yanıtını verdi.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, "Avrupa ve Amerikan savunma sanayii şirketleri daha yakın iş birliği içerisinde çalışıyor. Daha güçlü bir NATO ittifakı ABD'nin de yararınadır" dedi.

NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Ankara'da bir araya geliyor. Zirvede savunma harcamaları, İran'daki savaş, Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınırken, liderler toplantılar öncesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"VERİLEN TAAHHÜTLERİN YERİNE GETİRİLDİĞİ GÖSTERİLDİ"

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve NATO'nun geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Jetten, geçen yıl Lahey'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin tarihi nitelikte olduğunu belirterek, bu yıl ise verilen taahhütlerin yerine getirildiğinin gösterildiğini ifade etti. Avrupa'nın özellikle Rusya'dan kaynaklanan tehditlere karşı daha güçlü hale geldiğini vurgulayan Jetten, tüm müttefiklerle Ankara'da bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

JETTEN'E 'İRAN' SORUSU

İran'daki gelişmeler ve muhtemel ateşkes sürecine ilişkin bir soru üzerine Jetten, bu konunun zirvenin önüne geçmeyeceğini belirterek, "İran savaşına diplomatik bir çözüm için çalışmaya devam etmemiz çok önemli. Herkes bunun için çok çalışıyor ve nihai bir anlaşmaya varabileceğimizden eminiz. Bence geçen yıl Avrupa, daha büyük bir birlikle kendi kıtamızı daha iyi koruyabileceğimizi ve daha güçlü bir form olabileceğimizi gösterdi" dedi.

"SAVUNMA HARCAMALARINI 3 KATINA ÇIKARDIK"

Avrupa'nın son bir yılda birlik içerisinde hareket ederek güvenliğini güçlendirdiğini ifade eden Jetten, "Gördüğünüz gibi savunma harcamalarımızı üç katına çıkardık. Birçok başka ülke de bunu büyük ölçüde artırdı ve son birkaç gündür Avrupa müttefikleri arasında askeri işbirliği konusunda birçok anlaşma gördük. Bu da daha güçlü bir Avrupa'nın hepimizin yararına olduğunu gösteriyor" açıklamasında bulundu.

"DAHA GÜÇLÜ BİR NATO, ABD'NİN YARARINADIR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklere yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Jetten, Avrupa ülkelerinin üzerlerine düşeni yaptığını belirterek, "Attığımız adımlar yalnızca Avrupa'nın güvenliği için değil, aynı zamanda ABD'nin de çıkarınadır. Avrupa ve Amerikan savunma sanayii şirketleri daha yakın iş birliği içerisinde çalışıyor. Daha güçlü bir NATO ittifakı ABD'nin de yararınadır" ifadelerini kullandı.

'NATO 3.0' HEDEFİ

Trump'ın Grönland'a ilişkin demeçlerinin hatırlatılması üzerine Jetten, "Son birkaç ayda bu kıtayı kendimiz savunabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik, ancak elbette Amerikalıların yardımıyla ve NATO'yu NATO 3.0 olarak yeniden tasarlıyoruz ve bence harika bir iş çıkarıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Zirvesi'nde Hollanda Başbakanı Jetten'e 'İran' sorusu: 'Diplomatik bir çözüm...' - Son Dakika

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