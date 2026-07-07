Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı - Son Dakika
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Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı

07.07.2026 13:23
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Kolombiya'nın Gana'yı mağlup ettiği Dünya Kupası kutlamalarında üstsüz sevinen genç kadın, otomobilden düşüp yaralandı. Taraftarın hafif yaralarla atlatmasıyla olay son buldu.

Kolombiya'nın Dünya Kupası'nda Gana'yı mağlup etmesinin ardından sokaklara dökülen taraftarlar büyük sevinç yaşarken, kutlamalara damga vuran olay sosyal medyada gündem oldu. Coşkusuna kapılan genç bir kadın taraftar, otomobilin camından sarkarak yaptığı üstsüz kutlamanın ardından dengesini kaybedip yola düştü.

Olay, cuma günü Kolombiya'nın batısındaki Quindío bölgesinin Armenia kentinde yaşandı. Binlerce kişinin sokakları doldurduğu kutlamalar sırasında çekilen görüntülerde, genç kadının hareket halindeki otomobilin ön yolcu camından dışarı sarktığı görülüyor.

Büyük coşku yaşayan taraftar, sevinç gösterisi sırasında üstündeki sütyeni çıkararak iki kolunu havaya kaldırıyor. Çevredeki kalabalık kutlamalara devam ederken saniyeler sonra beklenmedik bir kaza yaşanıyor.

Araç yavaşça ilerlemeyi sürdürürken dengesini kaybeden kadın, bir anda geriye doğru savrularak asfalt zemine sırt üstü düşüyor.

Sert şekilde yere çakılan taraftarın birkaç saniye boyunca hiç hareket etmediği görülürken, çevrede bulunanlar panikle yardıma koşuyor.

Otomobilde bulunan mavi Kolombiya forması giymiş bir yolcu ilk müdahaleyi yaparken, çevredeki diğer taraftarlar da genç kadının etrafını sararak ayağa kalkmasına yardım ediyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre genç kadın, yaşadığı düşme sonucu hafif sıyrıklar ve beyin sarsıntısı geçirdi. Yakındaki bir sağlık merkezine kaldırılan taraftarın gece boyunca müşahede altında tutulduğu, ertesi sabah ise taburcu edildiği bildirildi.

Kazanın ardından Quindío polisi de harekete geçti. Yetkililer, yolcunun araçtan tehlikeli şekilde dışarı sarkmasına izin verdiği gerekçesiyle beyaz Chevrolet Spark marka otomobilin sürücüsüne para cezası uyguladı.

Olayın yaşandığı kutlamalar, Kolombiya'nın Dünya Kupası son 32 turunda Gana'yı Jhon Arias'ın attığı golle 1-0 mağlup etmesinin ardından başladı. Bu galibiyetle "Los Cafeteros" lakaplı Kolombiya Milli Takımı, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmada üstün bir performans sergileyen Kolombiya, Arias'ın erken golüyle tur biletini alırken, Gustavo Puerta ve Luis Díaz yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi. Gana ise 90 dakika boyunca kaleyi bulan tek bir şut çekemeden turnuvaya veda etti.

Kolombiya, son 16 turunda Kanada'nın Vancouver kentinde İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Ancak tarihi galibiyetin ardından yaşanan bu talihsiz olay, futbol zaferinden çok kutlamalar sırasında yaşanan tehlikeli anlarla konuşulur hale geldi.

Kolombiya, Gana, Son Dakika

Son Dakika Kolombiya Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı - Son Dakika

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