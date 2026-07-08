NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak

08.07.2026 09:08
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi, iki büyük müttefik arasında tarihi bir hamleye sahne oluyor. Türkiye ile İngiltere'nin güvenlik ve savunma alanındaki ilişkilerini en üst seviyeye taşıyacak, geniş kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalayacağı bildirildi. Anlaşmanın detayları güvenlik gerekçesiyle gizli tutulacak.

Türkiye ile İngiltere arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini derinleştirecek kapsamlı anlaşmaya Ankara'daki NATO zirvesinde imza atılacak.

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında imzalanacak bu kritik anlaşma, iki ülke arasındaki askeri ve stratejik bağları radikal bir şekilde güçlendirecek.

SAVUNMANIN HER ALANINDA KARŞILIKLI DESTEK TAAHHÜDÜ

Anlaşmanın içeriğine dair sızan bilgiler, iki ülkenin savunma ve güvenlik mimarisinde tam bir entegrasyona gideceğini gösteriyor. Anlaşma kapsamında Türkiye ve İngiltere, savunmaya ilişkin her türlü konuda daha yakın iş birliği yapmayı ve birbirlerine karşılıklı destek sağlamayı taahhüt edecek.

Söz konusu stratejik ortaklık; savunma sanayii ve teknoloji paylaşımından terörle mücadelede ortak stratejiler geliştirmeye, siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesinden hibrit tehditlere karşı ortak savunma mekanizmaları kurmaya kadar oldukça geniş bir askeri alanı kapsıyor. Haberde, her iki ülkenin de küresel ölçekte hızla değişen güvenlik ortamına karşı ortak hareket etme ve refleks gösterme kapasitesini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

ANLAŞMA METNİ STRATEJİK NEDENLERLE GİZLİ TUTULACAK

Middle East Eye'ın dikkat çektiği en çarpıcı detaylardan biri ise mutabakatın şeffaflık boyutu oldu. Anlaşmanın sınırları ve operasyonel derinliği oldukça geniş olmasına rağmen, içerdiği yüksek hassasiyetli güvenlik hükümleri ve kritik askeri maddeler nedeniyle metnin kamuoyuyla paylaşılmayacağı öne sürüldü. Bu gizlilik kararının, tamamen anlaşmanın yüksek stratejik niteliğinden ve tarafların ortak güvenlik hassasiyetlerinin korunması dürtüsünden kaynaklandığı ifade ediliyor.

FRANSA VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ PAKTA BENZETİLDİ

Yapılan analizlerde, Ankara ve Londra arasında imzalanacak bu askeri mutabakatın, Avrupa'daki diğer savunma paktlarıyla benzerlik taşıdığı belirtildi. Haber sitesi, bu yeni savunma paktını Fransa ile Yunanistan arasında 2021 yılında hayata geçirilen stratejik savunma anlaşmasına benzetti.

Hatırlanacağı üzere Paris ve Atina arasındaki o paktla taraflar karşılıklı askeri destek taahhüdünde bulunmuş, deniz güvenliği alanındaki iş birliğini güçlendirmiş ve Yunanistan'ın Fransız yapımı fırkateyn tedarik etmesini yasal zemine oturtmuştu. İngiltere ve Türkiye arasında kurulacak bu yeni savunma hattının da NATO içi dengeleri ve Avrupa güvenlik mimarisini benzer şekilde etkileyeceği öngörülüyor.

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Son Dakika Gündem NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak - Son Dakika

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