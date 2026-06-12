Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız - Son Dakika
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Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız

12.06.2026 08:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında CHP'de yaşanan tartışmaların tamamen partinin kendi iç meselesi olduğunu belirterek, "Biz bugüne kadar bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız" dedi. CHP'de kimin genel başkan olduğunun kendileri açısından önemli olmadığını ifade eden Erdoğan, AK Parti'nin odağının "Terörsüz Türkiye" süreci olduğunu vurgulayarak ilgili yasal düzenlemelerin hızlandırılması talimatını verdi.

AK Parti MYK toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'deki liderlik ve yönetim tartışmalarının tamamen partinin kendi iç meselesi olduğunu ifade eden Erdoğan, AK Parti'nin bu süreçle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Erdoğan, CHP'nin genel başkanlık koltuğunda kimin oturduğunun kendileri açısından önem taşımadığını belirterek, önceliklerinin millete hizmet ve Türkiye'nin gündemindeki konular olduğunu söyledi.

"BUNDAN SONRA DA OLMAYACAĞIZ"

CHP'de yaşanan tartışmaların demokrasiye zarar vermemesini temenni ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Biz bugüne kadar konunun herhangi bir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ana muhalefet partisinin içinde yaşanan olumsuzlukların ve ortaya çıkan tepkilerin demokrasiyi zora sokmamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEMDE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ VAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin odağını "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara çevirmesi gerektiğini de ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın bu süreçte önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Erdoğan, ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce tamamlanması için kurmaylarına talimat verdi.

"YASAL DÜZENLEMELER HIZLA TAMAMLANMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Cumhur İttifakı olarak bu işte gövdemizi taşın altına koyduk. Yasaları bir an önce müzakere edip hayata geçirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti kaynakları, önümüzdeki süreçte "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemelere ağırlık verileceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Sarıal Murat Sarıal:
    hiçbiryerde görünmeyen heryerde vardır. 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Avcı Ayşe Avcı:
    tamamen doğru söylediği şey işte bu nereden baksan yönetimdeki insanlar kendi işlerine konsantre olmalı ve milletin huzuru için çalışmalı CHP nin başında kim olduğu hepimiz için değil sadece onların meselesi işte millet bunları anlaması gerekiyor çünkü devlet işleri daha ciddi konular gerektiriyor gerçekten herkes kendi partisinin içinde düzeni sağlamalı ve dışarıya karışmadan işini yapmalı bu sayede ülkenin gidişatı da daha güzel olur 0 0 Yanıtla
  • Tülay Yorulmaz Tülay Yorulmaz:
    ama bu yasal düzenlemeler ne zamana kadar acaba 0 0 Yanıtla
  • Sevde Nur Uludağ Sevde Nur Uludağ:
    işte bu da demokrasi işte böyle olmalı ya millet ne diye CHP nin içine karışılsın bizim yapılacak işlerimiz var zaten teknoloji dönemi bu yüzyılda kendine yetebilen ülkeler kalacak yahu hani şu dijital dönüşüm var ya onunla ilgilenmeliyiz 0 0 Yanıtla
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