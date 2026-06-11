Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor - Son Dakika
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Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor

Amerika\'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor
11.06.2026 17:36
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ABD ve Dünya Kupası birlikteliği futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız gün oynanan İngiltere–Kosta Rika maçında, korner bayrağının hemen yanında seyircilerin yemek yediği anlar dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, İngiltere ile Kosta Rika arasında oynanan hazırlık karşılaşması, futboldan ziyade tribünlerdeki sıra dışı bir detayla dünya gündemine oturdu. ABD'nin Orlando kentinde bulunan Inter & Co Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede, futbolseverleri şaşkına çeviren anlar yaşandı.

KORNER DİREĞİNİN DİBİNDE PİKNİK

Maçın oynandığı sırada, tam da korner direğinin bulunduğu bölgeye yerleştirilen masalar dikkat çekti. Bu masalarda oturan bazı taraftarların, karşılaşmayı adeta bir restoran veya piknik ortamındaymış gibi çeşitli yiyecek ve içecekler eşliğinde takip etmesi kameralara yansıdı. Alışılmış stadyum atmosferinin tamamen dışındaki bu görüntüler, sosyal medyada ve futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

İNGİLTERE 3 GOLLE GALİP

Saha kenarındaki bu ilginç manzara maçın performansının önüne geçse de İngiltere, Kosta Rika karşısında rahat bir galibiyet aldı. İngiliz ekibi; Declan Rice, Anthony Gordon ve Ollie Watkins'in attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazanarak Dünya Kupası öncesi moral depoladı. 

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Son Dakika Spor Amerika'dan futbolseverleri şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ural Sır Ural Sır:
    valla çok tuhaf bi durum ama dini açıdan bakınca futbolun en temiz hali bu bence masada oturup yemek yiyerek maç izlemek bi anlamda ailenin sofrasında birlikte olmak gibi harbi çok güzel bi fikir aslında ama türkiye de böyle birşey olsa herkes fitne eder sanırım 0 1 Yanıtla
  • Ayşen Yılmaz Ayşen Yılmaz:
    amerikada bunları yapan adamlar var mı yani birisi bu işi organize etti bunun ardında da para konusu var stadyum yöneticileri filan bunu planlı bi şekilde yaptılar belli 1 0 Yanıtla
  • Şenay 2020 Şenay 2020:
    masalar da korner direğinin dibine koydular herhalde fiyatı da cepten çıkıyor heralde bilet parası ayrı yemek parası ayrı amına koyim böyle işin olmaz pahalılık her yere sirayet etmiş 0 0 Yanıtla
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