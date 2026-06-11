Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı
11.06.2026 17:13
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Eskişehir'de evinde ölü bulunan yaşlı kadının parmak izi alındı, ancak kimlik veya nüfus kaydına ulaşılamadı. Yıllarca kimliksiz yaşadığı belirlenen kadının memleketinin Ardahan olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de, yaşadığı evde hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerinin bulunması için alınan parmak izi sonrasında ilginç bir durum ortaya çıktı. 70'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının kimlik veya nüfus kaydının olmadığı belirlendi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Yaşar Doğu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında yaşayan ve isminin Mülkiye olduğu iddia edilen yaşlı kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz bir biçimde bulundu, ekiplerin incelemesinde hayatını kaybettiği tespit edilen kadın için belediye tabibi 'şüpheli ölüm' kararı verdi. Polis ekiplerinin sevk edildiği evde bahse konu yaşlı kadına dair kimlik bulunamadı. Yapılan otopside ise Mülkiye Kılıç'ta darp ve cebir izlerine rastlanmazken, yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirlendi.

PARMAK İZİ ALINDI, KAYDA ULAŞILAMADI

Polis ekipleri yaşlı kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında parmak izi alınan kadına dair herhangi bir kimlik veya resmi kayda ulaşılmadı.

YILLARCA KİMLİKSİZ YAŞAMIŞ

Hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda memleketinin Ardahan olduğu belirlenen kadın için Ardahan'dan detaylı araştırması bilgi talep edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eskişehir Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Erdinç Ahmet Erdinç:
    eskiden insanlar daha değerliydi valla şimdi kimse kimsenin umrunda değil 0 0 Yanıtla
  • Serdar Bora Avcı Serdar Bora Avcı:
    üzücü bir durum ama avrupa ülkelerinde de bu tür vakaları duyuyo insanız böyle sistemik sorunlar heryerde var biraz 0 0 Yanıtla
  • Volkan Aura Volkan Aura:
    vay be yıllarca kimliksiz nasıl yaşıyo insan eskiden böyle şeyler olmuyodu dimi şimdi her şey çok garip oldu 0 0 Yanıtla
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