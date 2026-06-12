Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay - Son Dakika
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Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay

Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay
12.06.2026 08:04
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından TRT 1 ile Alman televizyon kanalının yayın kalitesi karşılaştırıldı ve görüntü kalitesi tartışma konusu oldu.

SPOT: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ise maçın yayın kalitesi tartışma konusu oldu. TRT 1 ile Alman televizyon kanalının yayın görüntüleri karşılaştırıldı.

DÜNYA KUPASI MEXİKA GALİBİYETİYLE BAŞLADI

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Meksika, turnuvaya galibiyetle başladı. Karşılaşmada iki takım da kırmızı kart görürken, Meksika mücadeleyi 10 kişi, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı.

Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay

YAYIN KALİTESİ KARŞILAŞTIRILDI

Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte maç yayınları da futbolseverlerin gündemine girdi. Karşılaşmayı ekran başından takip eden izleyiciler, TRT 1 ile bir Alman televizyon kanalının yayın görüntülerini karşılaştırdı.

Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay

ALMAN KANALININ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaştırmalarda Alman televizyon kanalının yayın kalitesinin daha yüksek olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Özellikle görüntü netliği ve ekran kalitesi üzerinden yapılan kıyaslamalar dikkat çekti. Dünya Kupası'nın ilk gecesinde yaşanan bu karşılaştırma, futbolseverler arasında tartışma yaratan konular arasında yer aldı.

Güney Afrika, Dünya Kupası, Sonora, Spor, Trt, Son Dakika

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yusuf Kral Yusuf Kral:
    trt'nin yayın kalitesi düşükse bunu düzeltmeleri gerektiği açık ama alman kanalı da daha teknolojik altyapıya sahip olabilir yani tek başına trt'yi suçlamak da doğru olmaz 0 1 Yanıtla
  • Serpil Tilki Serpil Tilki:
    bakın bu da kültürün değiştiğinin kanıtı, eskiden bir şey yayınlanıyo mu hiçbir sıkıntı yoktu ama şimdi herkes karşılaştırıyo öteki kanallarla, insanlar artık çok eleştirel hale geldi 0 0 Yanıtla
  • Emel Cennet Yalciner Emel Cennet Yalciner:
    yaşlı birisi olarak söyleyeyim bu tür şeyler bizi çok üzüyor! bizim zamanımızda böyle sorunlar yoktu her şey düzgün yayınlanırdı! teknoloji ilerledi ama hizmet kalitesi düştü mü acaba! trt çok para alıyo bizlerden yayın kalitesi niye düşük çıkıyo böyle şeyler çok kötü! 0 0 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Bein sports yıllardır Avrupa Ligilerine göre Türkiye'de çok amatör ve rezil bir yayın yapıyor nedense kimse bunu sorgulamadı 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    TRT 4k yayın yapmıyor bir çok ülke 4k yayın yapıyor 0 0 Yanıtla
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