PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş - Son Dakika
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PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş

12.06.2026 08:01
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CHP'nin dünkü Parti Meclisi toplantısında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 28 üyenin istifasına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Dertleri birlik değil, ayrı bir parti kurmak" dediği öğrenildi. Toplantıda kurultayın bir an önce yapılması talep edilirken, Gürsel Erol'un adaylık konusunda açıklama istemesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun, "Partiyi güvenli limana ulaştırıp bırakacağımı söylemiştim, gerekirse bunu da açıklarım" yanıtını verdiği belirtildi.

CHP'de yaşanan istifaların ardından gözler Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, istifalar nedeniyle 30 üyenin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda parti içindeki son gelişmeler değerlendirilirken, kurultay süreci ve disiplin kararları gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

"HEMEN KURULTAY" TALEBİ GÜNDEME GELDİ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Parti Meclisi üyelerinden Ali Öztunç, Gürsel Erol, Mehmet Tüm, Yaşar Seymen ve Oğuz Kaan Salıcı, kurultayın vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini savundu.

Bu talebe yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim de niyetimiz o" dediği öğrenildi.

Toplantıda söz alan Gürsel Erol'un ise Kılıçdaroğlu'ndan adaylık konusunda net bir açıklama yapmasını istediği belirtildi. Erol'un, "O zaman aday olmayacağınızı da açıklayın" dediği, Kılıçdaroğlu'nun ise "Ben zaten partiyi güvenli limana ulaştırıp bırakacağımı söylemiştim. Gerekirse bunu da açıklarım" yanıtını verdiği ifade edildi.

DİSİPLİN KARARLARINA ELEŞTİRİ

Toplantıda bazı üyelerin, 9 ismin doğrudan disipline sevk edilmesini eleştirdiği öğrenildi. Üyelerin, konunun tarafsız bir komisyon tarafından değerlendirilmesi yönünde görüş bildirdiği ve disiplin sürecinin yeniden gözden geçirilmesini istediği kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU: DERTLERİ BİRLİK DEĞİL, YENİ PARTİ

İstifalar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Kılıçdaroğlu'nun, istifa eden isimlerle ilgili değerlendirmesinde, "Dertleri birlik değil, ayrı bir parti kurmak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

KURULTAY İÇİN MAHKEME KARARI BEKLENECEK

Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise istifa dilekçelerinin kendilerine ulaştığını belirterek, bu sürecin mahkeme tarafından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sarı, genel merkezin bu aşamada yapabileceği bir işlem bulunmadığını ifade ederken, mahkeme kararı kesinleşmeden kurultayın toplanmasının mümkün olmadığını savundu.

Mahallelerden başlayacak kurultay sürecinin başlatılacağını belirten Sarı, kurultay tarihinin ise mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından netleşeceğini söyledi.

Parti içinde kurultayın bir an önce yapılması yönünde ortak görüş bulunduğunu belirten Sarı, CHP'nin seçime giremeyeceği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PM toplantısının detayları ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu istifaları duyunca küplere binmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Reno Murat Reno:
    güvenlik açısından bakıldığında partinin bu istikrarsız dönemde kurultayın hemen yapılması çok önemli çünkü böyle belirsizlik içinde partinin gücü zayıflıyor mahkeme kararı da beklemek gerekiyormuş ama hukuki süreçler tamamlanırken güvenlik mekanizmaları da sağlam tutulmalı 1 0 Yanıtla
  • Abdullah Açılır Abdullah Açılır:
    bu istifalar gerçekten üzücü bir durum ama kılıçdaroğlu'nun verdiği cevaplar makul görünüyor bence partinin içinde bu tür anlaşmazlıklar yaşanması normal karşılıyorum da biraz daha hızlı çözüme gidilmesi gerekir 1 0 Yanıtla
  • Burcu Akyüz Burcu Akyüz:
    valla ben de üniversite zamanında kulüp başkanlığında benzer sorunlar yaşamıştım insanlar parti kurmak istediğinde tutamazsın zaten başka yerde rahat hissediyorlarsa gitsiler gitsin başka ne yapacaksın 0 0 Yanıtla
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