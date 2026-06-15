Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi - Son Dakika
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Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi

Japonya, Hollanda\'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
15.06.2026 01:00
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Dünya Kupası F grubu ilk hafta maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası F Grubu'nun açılış maçında Hollanda ile Japonya karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti. 

HOLLANDA İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ ANCAK OLMADI

Mücadeledeki ilk gol 51. dakikada Van Dijk'tan geldi. Japonya'nın bu gole cevabı gecikmedi ve 57. dakikada Nakamura ile skor 1-1 oldu. Hollanda, bu golün ardından baskısını yeniden artırdı ve 64. dakikada Summerville ile yeniden öne geçti.  Japonya, 88. dakikada Kamada ile skoru bir kez daha eşitledi. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

İki ekip de bu sonuçla Dünya Kupası'na 1 puanla başladı. Hollanda, F Grubu'nda bir sonraki maçını 20 Haziran günü İsveç'e karşı yapacak. Japonya ise 21 Haziran günü Tunus ile mücadele edecek.

HOLLANDA'NIN SERİSİ SÜRDÜ

Hollanda, Japonya karşısında da Dünya Kupası’ndaki normal süredeki yenilmezlik serisini korudu. Portakallar, 2006’dan bu yana turnuvada normal süresi içinde oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Dünya Kupası, Hollanda, Japonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi - Son Dakika

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