12\'nci kattan düşüp yaralanan Ecrin\'in babası: Bir mucizeye tanıklık ettik

'GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ'

Adana'da 12'nci kattan düşerek yaralanan Ecrin Deniz Karaca'yı ameliyat eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mesut Uluöz, durumu hakkında bilgi verdi. Uluöz, "Ecrin'in ciddi kırıkları olsa da hayata tutunmuş. Bir özel hastanede tedavi gördükten sonra İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri bizi aradı ve çocukla ilgilenmemiz istendi. Hasta yakınlarıyla görüşüp, çocuğumuzu devraldık. Şu an genel sağlık durumu iyi. Uyluk ve kaval kemiğinde parçalı kırıkları var. Dirseğinde de 2 ayrı kemikte parçalık kırık var. Dün akşam itibarıyla 2 ameliyat gerçekleştirdik. Yaralanması kötü ancak muvaffak olacağımızı düşünüyoruz. İyi bir rehabilitasyonla çocuğumuzu sağlığına kavuşturacağız" diye konuştu.

'SUNDURMA HAVA YASTIĞI GÖREVİ GÖRMÜŞ'

Böylesi vakalarla çok sık karşılaşmadıklarını dile getiren Doç. Dr. Uluöz, "Bölge itibariyle yüksekten düşme vakalarıyla çok karşılaşıyoruz. Klinik olarak bu konuya çok hakimiz, geniş bir ekibimiz var. 12'nci kattan düşüp de böyle olanı ilk kez gördük. Dünya literatüründe de çok görülen bir vaka değil. Çok büyük bir şans. Sundurmanın sağlam bir yapısının olmaması nedeniyle hayattan kopabilirdi. Sundurma tentenin çökmesiyle bir hava yastığı görevi görüp, enerjiyi soğurmuş ve yaşamasına vesile olmuş" dedi.