Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız - Son Dakika
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Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız

Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız
14.06.2026 11:24
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Serdar Ali Çelikler, Avustralya mağlubiyetinin ardından A Milli Takım'a sert eleştiriler yöneltti. "Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız" diyen Çelikler, Merih Demiral'ın saha dışındaki faaliyetlerine de göndermede bulundu.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Milli futbolcuların beklentilerin altında kaldığını savunan Çelikler, "Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız. Artık sahaya çıkıp Dünya Kupası seviyesinde performans göstermeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"MERİH YOUTUBE'U BIRAK"

Çelikler'in en çok konuşulan sözleri ise Merih Demiral hakkında oldu. Deneyimli yorumcu, "Youtuber olmayın! Merih YouTube'u bırak. YouTube bizim işimiz, biz top oynuyor muyuz? Cristiano Ronaldo ile video çekmek, içerik üretmek güzel ama önce sahada işinizi yapmanız gerekiyor." diyerek milli futbolcuya yüklendi.

"MONTELLA DA FUTBOLCULAR DA KÖTÜYDÜ"

Mağlubiyetin tek sorumlusunun teknik direktör Vincenzo Montella olmadığını belirten Çelikler, oyuncuların da eleştiriden payını alması gerektiğini söyledi.

"Montella çok kötüydü ama futbolcular da çok kötüydü. Hiçbiri hazır gelmemiş. Biraz da havalara girmişler gibi gördüm." diyen Çelikler, takımın mental olarak da maça hazır görünmediğini savundu.

"DÜNYA KUPASI'NA TURİST OLARAK GİTMEDİNİZ"

Açıklamalarının devamında oyunculara çağrıda bulunan Çelikler, "Çok kötü bir gün. Hepimizin morali bozuk. Beyler artık Dünya Kupası'na gelin. Siz oraya turistlik geziye gitmediniz." ifadelerini kullandı.

PARAGUAY MAÇI ÖNCESİ UYARI

Milli takımın gruptaki ikinci rakibi Paraguay öncesinde de değerlendirmelerde bulunan Çelikler, aynı performansın devam etmesi halinde yeni puan kayıplarının yaşanabileceğini söyledi. Ay-yıldızlı ekip, Paraguay karşısında alacağı sonuçla Dünya Kupası'ndaki kaderini belirleyecek.

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Son Dakika Dünya Kupası Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    34 villa verecekler olsun bizim çocukların canı sağ olsun,orada 3 5 milli takım var gündemde. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Serdar Ali Çelikler maç sonu fena patladı: Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız - Son Dakika
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